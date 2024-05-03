大學生曾失戀陷輟學半年　靠音樂走出低谷　女青辦音樂祭幫年輕人

基督教女青年會獲賽馬會資助，於今年4月起舉行為期兩年的「青少年擁抱情緒計劃」，提供包括嘉年華、互動劇場、工作坊等，以音樂、藝術等手法讓青少年學懂與情緒相處。打頭陣的活動是由約1,800位中學生選出的「十大救命歌」音樂祭，讓青少年自己表演最喜歡，以及令自己振作的歌曲，結果稍後公布。



有大學生就分享，少時曾受情所困綴學半年，最後靠著「夾Band」度過；他鼓勵其他同輩要勇於向身邊人求助。也有中學生指，自己透過歌曲得到力量，發奮一改過去的頹靡，改善家庭關係。



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大學3年級生David（化名）分享，他自12歲起學結他，但因影響學業被父母逼迫放棄，最終他靠著自學，加入學校樂隊。

他曾在中四面對失戀，久未振作，甚至綴學半年，連鍾愛的結他都不想拿起；只因為與「Band友」有約，所以一直堅持。不過也因為這份堅持，令他成功分散注意力，「夾夾下有返動力」；他也憑YouTube自學，在樂理、電結他考獲8級，升讀大學心儀學系，而父母「唔反對就係支持」。

然而David亦坦承，至今也會出現焦慮，所以每次因此低落時，也會以彈結他、聽歌紓緩情緒。

他提到，明白年輕人不時有壓力，但其實人生是「It’s OK to be sad」（可以不開心）。重點是如何在發洩後解決問題，一旦跨過，就如同「打機升呢」一樣；他又說，如果真的感到迷失，都要勇於求助，因為身邊總有人願意幫忙。

David作為今次音樂祭的表演者，他就指可能「（實際）幫唔到啲咩」，但相信人很多時要靠外界「點醒」；而歌曲本身有力量，單是聽到已經可以釋懷；他又分享，自己最近都有面對迷惘，但聽過台灣歌手陶喆的《Run Away》後，「真係接收到（歌詞）訊息」，支撐自己繼續努力。

至於就讀中三的慧敏（化名）則分享，升中後結交到一位摯友，卻因分班後疏遠；加上家中的姐姐因為成績優異，父母經常將二人比較，令她感到父母偏心姐姐而大受打擊。

她曾試過整天反鎖在房間，只能躺在床上哭泣，在校成績又變得更差；直至聽到自己最喜歡的歌手陳蕾的《凡星》、《當我迷失時聽著的歌》時，問自己「係咪做錯咗」、「點解我唔得呢」，終決定重新振作；最後她主動修補家人關係、也效法姐姐自律地看書，擺脫過去手機不離手的自己。

熱愛唱歌的慧敏，也在今年挑戰自己參與歌唱比賽，希望逐步向自己的理想進發，創作出自己的作品；今次音樂祭則在師長介紹下參與，希望向其他面對困境的同學分享、勉勵他們。

女青服務總監（青年及社區服務）林遠濠就指，近年留意到青少年受情緒困擾而救助有上升趨勢。以上年為例，女青提供駐校服務的三十多家中學，收到3,000宗個案，其中有近三分一是情緒困擾、比過去只有兩成有增長。而警方、以至其他坊間團體，都有數據證明學生企圖自殺的數字有上升，當中也有個案平日表現正常，但只是將困難藏於心中，「得佢自己先知」。

他分析指，青少年面對的情緒問題，一般可分為學業、家庭、朋輩三大因素。而在疫情後，不少社工都有反映學校為趕進度，就首當其衝令學生感到學習壓力；至於朋輩因素，則因為疫情期間只可網上維繫，人際關係變得「碎片化」，面對負面情緒，就更難與朋友傾訴、解決。

而父母因素，則更多出現在有兄弟姊妹的家庭，因為父母不時會將子女間作比較，易令子女難受；另外，也可能抱著事事已滿足物質需要，便急於為子女「拆解煩惱」，詢問他們還有何不足，而非了解他們；變相構成壓力。

他希望透過為期兩年的計劃，提早發現青少年的問題、困擾，再以開放態度協助他們解決、面對情緒困難；而部分活動需要青少年主動參與、策劃，也正好讓他們主動走出來，同輩間也可互相借鑒學習疏理負面情緒；他又指，計劃活動雖然完結，但後續女青仍會繼續提供情緒支援工作。

林遠濠又希望今次計劃，可以避免社會污名化、標籤受情緒困擾的年輕人，因為負面情緒「一年四季總有時間遇上」，學會與情緒相處才是最重要。