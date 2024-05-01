五一｜港大分流制首日人頭湧湧　內地媽帶4歲女感受大學「靈氣」

五一黃金周今日（1日）開始，亦是香港大學首日實施旅客分流措施，因正值公眾假期，毋須提前預約，引來大批內地旅客冒雨前來打卡朝聖，人頭湧湧。其中最受歡迎的「港大紅牆」打卡點，長期有多人排隊拍照；亦有內地媽媽帶同4歲女兒來參觀，感受一下大學校園的「靈氣」，希望女兒可以受港大文化薰陶。



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鑑於港大常有前來參觀的旅客逼爆校園問題，香港大學日前公布首階段遊客分流措施，今日起於周一至周六上午8時至下午6時半期間，前來參觀的遊客，必須提前在港大網上登記平台實名預約，成功後憑入場二維碼在指定地點進出港大，每節參觀時段為兩小時，並設名額上限。

今日為相關分流措施實施首日，但因適逢勞動節公眾假期，毋須預先登記。記者下午到港大視察，發現遊人絡繹不絕，大部分為內地旅客，有些更是一家大小來參觀，也有遊學團的小學生來遊覽。其中在小紅書上熱棒的人氣打卡位「港大紅磚牆」，長期有近20多名遊客在排隊，輪候在香港大學標誌前拍照打卡，完了一批人又到下一批，而校園飯堂則有八成滿，到處可見港大在當眼位置，張貼以中英對照的「遊客止步」告示。

帶4歲女感受港大學習氣氛：不會亂入非遊客區

內地旅客黃小姐今日與家人帶同4歲女兒來港大參觀，雖然女兒尚年幼，但她希望女兒可以感受港大的學習氣氛，「想讓她薰陶一下，感受一下這裡的文化氛圍」。她續說：「我們在抖音上看到這裏有打卡的地方才過來的」。黃小姐續指，港大實施分流措施做得不錯，「如果有登記的話，可以知道訪問量有多少」。她指，港大有些地方不讓遊客進入，對學生的影響會少一點，但可能在公共區域會影響大一點。

唐小姐表示，知道港大在公眾假期不用登記，所以特意選擇今天到訪港大。她指，分流措施能有效控制人流，「但好像都已經預約滿了」。唐小姐指，登記後進入校園要掃二維碼，「感覺還挺麻煩的」。她表示，「我們會盡量會在不打擾他們（學生）的情況下遊覽」。

旅客讚分流措施做得好 港漂畢業生重遊舊地嘆：以前吃飯至少要排隊半小時

來自廣東的林小姐為了了解香港和內地的大學文化而到港大參觀，她知道港大推出分流措施，所以才特意選擇今日前來，「措施跟我們內地一樣」。她又指，「我們通常都不會影響到學生，因為都只會在集中某些地方」。

穿着馬面裙前來打卡的港大畢業生李小姐指，今次專程從江蘇家鄉回來港大舊地重遊。她分享，之前港大在假期比較多遊客，「吃飯排隊太多了，至少要排半個小時」，學生會比較困擾。她表示，港大實施分流措施應能幫助到學生和旅客。

港大學生撐分流有用：個人都清靜啲

現於港大就讀的李同學表示，太多遊客會對學生造成困擾，例如有遊客周圍遊蕩聚集、偷看學生，更有小孩在草地上隨處便溺。他指，遊客分流措施很有用，能控制人流，特別現在是期末考試，可以減低遊客對學生的影響。

港大方同學則表示，在紅磚牆看到有比較多遊客聚集，亦有聽過同學對多遊客到訪港大表示被影響，「之前見過成班帶團去紅磚牆」。他認為，遊客分流措施會有助減少遊客量，「個人都清靜啲」。