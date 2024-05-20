科大三管齊下迎接「三個未來」　助力香港融入國家發展大局

文：香港科技大學校長葉玉如教授

創新科技正以前所未有的速度發展，改變了我們的生活、工作和學習模式。科大近日推出《策略發展計劃2031》，為「科大3.0」的願景定下清晰的發展藍圖。透過創新教學、前沿科研與產學研協作，科大希望讓年輕一代能更好把握國家發展的重大機遇，發揮香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，融入國家發展大局，為人類的「三個未來」﹕即未來生活、未來工作和未來福祉，作好準備。



科大近日推出《策略發展計劃2031》，為「科大3.0」的願景定下清晰的發展藍圖，讓年輕一代能更好把握國家發展的重大機遇。

創新教學 面向未來

世界正處在百年未有之大變局中，國家在「十四五」規劃中對香港委以重任，確立香港應發展成為包括國際創新科技中心等「八大中心」的定位。科大作為創新與卓越教育的先行者，一直推出與時並進的課程，如多年前推出、鼓勵學生提早投身科研，以培育其創新和解難能力的「本科生研究計劃」；或近年讓學生能更靈活地把新興技術應用到傳統學科的學習框架「major + X」，以培育符合香港未來發展需要的人才。去年科大亦成為首間將生成式人工智能(Gen AI)融入教學的大學，更成立工作小組制定指引，鼓勵師生善用AI技術，並制定最佳的實踐方法。

科大現正積極籌劃成立一所研究型醫學院，專注於培育具備科研思維的醫生。經過30多年的發展，科大已在神經科學、數據科學，以及生物醫學工程等生物醫學領域上，取得了國際認可的卓越科研成就。我們有能力為香港培訓新一代醫療專才作出貢獻，與香港大學和香港中文大學現有的兩所醫學院相輔相成，各自發揮所長，滿足香港的醫療需求，推動香港建設成為國際醫療創新樞紐的目標。

科大現正積極籌劃成立一所研究型醫學院，專注於培育具備科研思維的醫生。

前瞻研究 迎接新產業時代

除了生物及轉化醫學，科大亦正重點發展其他前沿研究領域，包括人工智能、材料科學、未來能源、綠色科技等，旨在推動知識創新、促進社會進步、解決全球重大問題和挑戰，為人類的未來福祉貢獻力量。這些新興領域亦與國家提出的戰略性科技力量不謀而合。其中，人工智能對不同領域的科研項目，以及香港發展成為國際創科中心，扮演了重要的角色。

作為一所在AI領域具影響力的院校，科大近月成立了「香港生成式人工智能研發中心」（HKGAI），推動AI技術在香港的研究和應用。科大去年亦設立了區內最先進的人工智能運算中心，大大提升了我們對數據的運算和分析能力。我們現正籌建國際AI醫藥樞紐 (International Hub of AI for Medicine) ，冀與全球大學合作，利用這個運算中心，為生命醫藥領域帶來更多突破，以推動前沿醫療科技的研發和應用。

打造知識轉移樞紐 展新質生產力

今年的政府工作報告提出，要聚焦發展新質生產力，關鍵在於以創新科技為引擎，加快推動科研成果轉化。科大為香港最早推動創業及創業教育的大學。時至今日，科大成員共創立了超過1,700間活躍的初創公司，當中包括10間獨角獸企業及13間成功上市或被併購的個案，而我們的專利數目在多個排名中亦名列前茅，充分反映科大成員的創新能力。

最近，科大正與業界籌備推出達20億港元的創新創業基金，支持校內具潛力的深科技企業把科研成果轉化。科大亦正與政府商討籌建創新灣，由大學牽頭，與業界攜手推動新型工業化發展。上述這些舉措，均會為推進高質量發展提供動力。

科大期望透過教學、研究和知識轉移三方面的新舉措，為人類的「三個未來」﹕即未來生活、未來工作和未來福祉，作好準備。

科大期望透過教學、研究和知識轉移三方面的新舉措，培育懂得開拓和善用科技的新一代，為人類構建一個健康而可持續的生活模式。《香港01》作為一家領先的互聯網新聞企業，八年來一直持續創新，與科大目標契合。我衷心祝願《香港 01》業務蒸蒸日上，並期望未來與他們有更多的合作機會。