科大「科技及管理學雙學位課程」｜理工商學全才　拓展多元出路

現今創新科技發展蓬勃，創科人才輩出，同時市場對於擁有跨領域才能的專才需求大增。香港科技大學開設的「科技及管理學雙學位課程」，為學生提供跨學科的全面教育，培育理工商學知識兼備的專才。五年制的課程讓學生學習工程科學相關的專業知識及商業管理的綜合技能，在全球競爭日益激烈的環境下，大大提高畢業生優勢及就業前景，有利在科技、工程或商界大展拳腳。



培育多角度解難能力

雙學位課程結合科技與管理範疇，培育學生從多角度分析及解決問題。

理學、工學和商學看似風馬牛不相及，但隨著全球積極發展創新科技產業，市場競爭激烈，企業營運者除了需要科技創新能力，同時必須提升其工商管理水平，才能持續推動創科發展。香港科技大學早於二十年前已洞悉先機，創立科技及管理學雙學位本科課程，結合理工商學課程內容，培育學生從科技及商業角度分析以至解決問題。應屆工學士及商學士畢業生郭嘉軒（Michael）坦言，工學及商學雙修能達到相輔相成的作用，而修畢兩個學位，可開拓更豐富多元的就業出路，即使課程安排緊湊，亦值得投放五年時間努力學習。

科技及管理學雙學位課程隸屬跨學科學院，學生需要同時修讀工程/理學及工商管理學科，並於五年內完成兩個受國際認可的學士學位。除了核心科目外，雙學位課程亦提供結合科技與管理範疇的科目，教授企業精神、商業溝通、分析技巧和批判思考等內容。多元化的課程通過實際應用例子，加強學生多角度的解難和溝通技巧，了解全球問題並實踐課堂知識。

工、商知識相輔相成

應屆科技及管理學雙學位課程畢業生Michael在學期間選修機械工程學以及綜合商業管理學，現職香港金融管理局管理培訓生。當初到底是甚麼驅使他向難度挑戰，修讀雙學位課程？他笑言是受好奇心驅使：「剛升讀科大時，我對不同的科目很感興趣，希望藉大學這個探索期，了解自己將來的出路。」由於雙學位課程可以讓學生同時修讀兩個不同領域的科目，對Michael而言十分有趣，促使他在二年級時轉修雙學位。

雙學位課程每年為新生舉辦戶外訓練營，藉此訓練他們的解難能力和團隊精神。（相片由受訪者提供）

Michael坦言當初選擇科大，正因為此校著重跨學科學習，而同時修讀機械工程學和綜合商業管理學，更大大增加就業出路。他透露自己轉修雙學位不久便修讀了TEMG4950企業諮詢學科，藉此接觸真實商業世界，實踐課堂所學。他對學科評價甚高：「當時為一間國際工程顧問公司構思商業計劃，除了解決技術層面的問題，亦需考慮商業營運因素。我們在過程中能活學活用課堂知識，並能與公司的管理層互相交流意見，表現優秀的同學更有機會獲得實習工作。」

修讀TEMG4950企業諮詢學科的同學，有機會為真實企業構思商業計劃，並在學期末向公司管理層匯報成果。（相片由受訪者提供）

此外，Michael亦參加很多校外的商業個案競賽，這些獨特的經歷令他能了解市場最新發展，更慢慢摸索出工學和商學的互補之處和協同效應：「工程學科重視應用，加強學生邏輯思維以及解難技巧；商科則有大量的團體個案分析和匯報，訓練人際溝通能力。結合兩者有助我在課堂或比賽的實案中深入分析，協助團隊發現問題根源，一同尋找創新而且可行的解決辦法，並有條不紊地向不同的持份者匯報建議。」

全方位收穫人際關係

Michael修讀雙學位課程期間，認識來自不同學科或國家的同學，並從他們身上獲得啟發。（相片由受訪者提供）

跨學科雙修課程亦令Michael認識到選修不同學科的同學，交友廣闊之餘，科大擁有全港各資助大學最高的國際生比例，而雙學位課程更有約三成學生為非本地生，令Michael有機會了解不同國籍學生的想法：「雖然大家的國籍和專科有別，但同樣對未來充滿憧憬，所以在交流之間會得到很多啟發。」再加上Michael經常參與各種比賽，課程亦會定期邀請歷屆畢業生返校分享，Michael能藉此更深入了解不同行業和未來出路：「雙學位課程創立至今已有二十年，校友遍佈各行各業，而舊生與我們的關係亦很密切，不時返校與學生交流分享。如果想更了解某一行業或者某公司，總會有舊生能解答各種疑問。久而久之，我們對不同行業的了解漸漸加深，對決定未來的去向有很大幫助。」

雙學位成就無限可能

Michael（第二排左一）畢業後成功在激烈競爭中脫穎而出，現職香港金融管理局管理培訓生（相片由受訪者提供）

Michael今年甫畢業便通過競爭激烈的選拔，躋身香港金融管理局成為管理培訓生，但他並沒有自滿，認為未來仍有漫漫長路，需要繼續學習新知識。如今再回望自己的學習經歷，深感五年的付出非常值得：「雙學位課程很適合興趣廣泛的學生，因為課程內容很豐富，很少學科能讓學生接觸到跨領域的知識，值得投放五年時間完成兩個學位，成就無限可能。」

如欲了解更多「科技及管理學雙學位課程」資訊，請瀏覽https://techmgmt.hkust.edu.hk/

（資料及相片由客戶提供）