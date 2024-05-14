VTC與海關簽訂合作備忘錄 課程融入學堂培訓 提升學生投考競爭力

香港海關提供具備競爭力的薪酬待遇，亦有清晰的晉升階梯，是不少年輕人喜歡投考的政府部門之一。除大眾熟識的打擊走私、緝毒的工作外，海關還有甚麼職責？如有興趣投考，又需具備哪些入職條件？相信不少有志加入海關工作的年輕人都希望能夠作進一步了解。

為此，職業訓練局（VTC）與香港海關於早前簽署合作備忘錄，在多個範疇展開合作，包括以香港海關學院的專業培訓增潤VTC課程內容，並會提供紀律部隊職業規劃資訊及透過多元化職業導向活動，加深學生對香港海關的工作及信念的了解。這次合作亦包括優化香港海關特定範疇的在職培訓，以建立可持續的人才供應鏈。



課程加入海關學院培訓內容 助學生更掌握入職要求

在合作備忘錄的框架下，雙方將會積極探討以香港海關學院的培訓內容增潤IVE「紀律服務管理高級文憑」課程，例如加入香港海關的組織架構、服務範疇及基本訓練等；並計劃邀請海關人員就體能訓練單元分享心得，或安排學生到海關學院參觀考察，助學生更易掌握海關對體能的要求及訓練的竅門。為協助學生規劃職業生涯，海關會為VTC機構成員香港專業教育學院（IVE）商業學科「紀律服務管理高級文憑」學生舉辦就業講座、分享會、體驗日等活動，使學生對海關的職責和使命有更深入的認識。

雙方亦會合作向VTC學生推廣「香港海關青年發展計劃」（Customs YES），冀透過計劃內各種職業導向活動，包括參觀、工作坊、交流計劃、義工服務和工作導向體驗日等，加深VTC學生對海關工作和相關法例的認識，以及認清個人未來發展方向。VTC亦會鼓勵學生參與Customs YES 轄下的「海關青年領袖團」，透過紀律訓練、恆常聚會及各種多元活動，幫助團員提升個人自信心、團隊精神和領導能力，並提高他們的國家觀念和國民身分認同。

Customs YES宣傳車在IVE（屯門）進行會員招募、教育及宣傳推廣活動，吸引有興趣認識計劃的同學參與，場面熱鬧。

課程奠下良好基礎 畢業生分享成功投考海關心得

IVE「紀律服務管理高級文憑」畢業生陳慧男完成課程後，成功投考海關。她指，高級文憑課程內容不僅為她在學堂內的學習，打好基礎，更讓她在海關工作更得心應手，例如危機管理及談判技巧加強了她溝通能力；犯罪心理學則與海關訓練的社會學及心理學相關。慧男相信VTC與海關簽署合作備忘錄後，學生能夠接觸更多海關日常工作的第一手資訊，提升他們對海關的興趣，推動其學習熱誠，對有志投考的同學特別有幫助。對於正積極準備投考海關工作的師弟妹，她分享了幾個應付面試的貼士：首先要有自信，事前準備必須全面及妥善；面對難題亦要做到臨危不亂、冷靜應對，同時要令考官感受到自己對工作的認真與熱誠。

IVE「紀律服務管理高級文憑」學生朱頌賢（右）及畢業生陳慧男（左）不約而同地表示，雙方合作有助IVE學生了解海關職務及投考紀律部隊工作。

另一名立志成為海關關員的IVE「紀律服務管理高級文憑」一年級生朱頌賢，加入了Customs YES轄下的「海關青年領袖團」後，對海關不同類型工作有更深入的了解，期望日後能擔任「把關者」，回饋社會。他表示，在「海關青年領袖團」的步操訓練中，掌握到紀律部隊對步操的要求，這些經驗能夠讓他更了解投考要求，並有助日後更快適應學院的訓練。

是次合作不只助海關吸納具潛質、有承擔的年輕新一代，VTC亦會為海關制訂短期培訓課程，內容涵蓋進出口貿易、環球商業及貿易實務、資訊科技應用等領域，從而更深、更廣地強化海關人員的專業知識，進一步提升本地紀律部隊的整體專業素質和服務水準。

VTC與香港海關簽署合作備忘錄，由VTC副執行幹事沈朝暉（左二）及香港海關副關長（管理及策略發展）陳子達（右二）代表簽署，VTC執行幹事唐智強（左一）和香港海關關長何珮珊（右一）見證。

職業訓練局商業學科副學術總監鍾志斌表示，「VTC擁有豐富的職業專才教育經驗，今次合作結合香港海關的專業工作知識，互補優勢，在豐富學生學習體驗，及提升課程內容設計等方面共同作出努力，滿足學生的學習需要和社會對紀律部隊專業人才的需求。」

職業訓練局商業學科副學術總監鍾志斌先生

香港海關學院院長黎景豪稱，「香港海關一向重視人員培訓，並致力為香港年青人成長和發展提供更多機會。香港海關今次與VTC簽訂合作備忘錄開展合作，將為雙方在人才建立和培訓事宜合作上提供一個更廣闊的平台，一方面加強海關人員專業領域上的培訓，另一方面向有志投身紀律部隊的VTC學生推廣海關工作及「香港海關青年發展計劃」（Customs YES），讓學生擴闊視野，服務社會。」

香港海關學院院長黎景豪先生

（資料及照片由客戶提供）