港首間資訊科技專科學院成立　多個VTC校園設課程助培訓IT專才

職業訓練局（VTC）機構成員香港資訊科技學院（HKIIT）日前舉辦成立啟動禮，成為本港首間資訊科技專科專上學院，提供職前及在職培訓課程，為香港建立資訊科技人才庫。擔任主禮嘉賓的教育局局長蔡若蓮致辭時表示，學院去年底成立以來已經與多間大型企業及領先的資訊科技公司建立合作夥伴關係，為年輕人和在職人士提供豐富的實習和學習機會，幫助他們掌握行業所需的資訊科技技能，有助促進香港未來的發展。



教育局局長蔡若蓮參觀VTC資訊科技學科學生作品。（VTC提供圖片）

學院職前培訓課程涵蓋「資訊及通訊科技」及「多媒體及娛樂科技」，裝備學生專業的IT知識及技能。在職課程方面，學院設有「SkillsUP」在職培訓服務，為企業度身訂造技能再培訓及技能提升等課程，涵蓋多個專業範疇，例如網站及手機軟件開發、人工智能及機器學習、雲端運算、資訊及網絡安全等。此外，HKIIT亦提供多項持續進修課程，涵蓋多種程度及模式，切合不同人士的持續進修需要。

VTC主席戴澤棠表示，HKIIT 是VTC第14間成員機構，學院旨在培育更多IT人才支持行業數碼轉型，並為年輕人提供良好的教育以及向上流動的發展機會，全面提升香港整體的數碼素養。

VTC主席戴澤棠表示，HKIIT與IT行業有著共同的願景及目標，促進各行業擁抱科技提升競爭力。（VTC提供圖片）

HKIIT將以VTC青衣的教學樓作為主要運作地點，預計2024/25學年開學時可啓用，學院配備新教學及培訓設施，包括網絡安全中心、人工智能及大數據中心、數碼創新共創中心。除VTC青衣教學樓外，HKIIT同時會在多個校園開設課程，包括IVE柴灣、觀塘、李惠利、沙田及屯門院校，支援來自各區的學生。