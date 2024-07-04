港大經管學歷造假　部分收生要面試　院長：事件損中國學生誠信

港大經管學學院被揭發有碩士生以假學歷入學，院方證實已有30人，最終或多達80至100人。校方早前報警後，警方今晚（4日）表示，已拘捕兩名持雙程證女子。



港大經管學學院晚上亦補充，假學歷申請涉及「黑中介」為入學申請人偽造海外一流大學的優秀成績單。院長蔡洪濱表示，事件蔓延到海外後，將對中國學生群體的學術誠信產生很大的負面影響，潛在危害不可小覷。



該學院日後將加強對申請者的學歷覆核，還需要提交中國教育部下屬的留學服務中心發出學歷認證等，並對部分學生進行面試考核。



港大經管學學院被揭發有碩士生以假學歷入學，警方拘兩人。（資料圖片／夏家朗攝）

港大經管學院今晚表示，在今年3月的學歷複查中，校方抽查了六成、1,500 多份材料，也未能發現作假的痕跡。到學院在2023年秋季入學的學生中，發現有學生的本科經歷存在嫌疑，無論是遞交手法還是內容都足以以假亂真。

學院譴責不誠實行為，對任何學術不端正行為採取「零容忍」態度，涉嫌學歷造假的案件交由警方處理。

港大經管學學院被揭發有碩士生以假學歷入學，警方拘兩人。（資料圖片／夏家朗攝）

該院通過分析「保錄取」合同及相關材料，發現一些不法中介一手包辦、兩頭欺瞞。例如，有學生本科來自美國大學，但覺得未夠資格入讀港大，因此與中介簽訂申請輔導協定，根據協定，所有申請相關的事項均由中介代理。學生以為中介是替他們包裝學術經歷、撰寫申請文書等，結果中介卻偽造了整套美國一流大學優秀學生的成績單、畢業證書。同時，中介從美國寄回一套假的資料給港大，成績單、學位證、信封、封條都與真品一樣。

學院的調查重點是打擊「黑中介」，追究他們的法律責任，希望是次調查引起廣泛關注，讓「黑中介」的潛在客戶重新思考，「得到的不是港大的文憑，而可能是一個犯罪記錄，甚至是牢獄之災。」

該院表示，警方現已介入調查，由於製作假學歷的「黑中介」來自內地及海外的不同地區，這也可能增添調查的難度。惟強調，造假行業滲透到大學申請的時間並不長，但這個灰色地帶的產業規模以及暴利程度已是相當驚人。

從學院掌握的合同來看，一份「保錄取」合同的收費就至少是50萬元，但一家「黑中介」可能只需要兩三名員工營運，形容「其中暴利不言而喻」。

港大經管學院院長蔡洪濱教授表示，假學歷申請蔓延到海外後，將對中國學生群體的學術誠信產生很大的負面影響，潛在危害不可小覷。

港大經管學院院長蔡洪濱接受訪問稱，假學歷入學風波，涉及至少30人。(資料圖片)

在經歷過此次學歷徹查後，港大經管學院日後將加強對申請者的學歷覆核，並要求將來獲錄取的學生除了按規定提交畢業證書、成績單之外，還需要提交中國高等教育學生資訊網、中國教育部下屬的留學服務中心或其他具公信力的平台發出的學歷認證，並對部分學生進行面試考核。

此外，學院期望將此次假學歷調查的經驗總結成報告，公開「黑中介」作假的具體手法，以便香港其他大學在招生錄取環節也能查漏補缺。