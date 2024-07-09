VTC畢業生研發AI復康治療平台　助物理治療師加快診斷患者痛症

本港對物理治療的需求日益嚴峻，職業訓練局（VTC）兩位畢業生合作開發一套名為「Rehab-KG復康易」的智能復康和治療支援平台，應用AI和數據資料庫技術，提供「AI診療助理」及「AI復康教練」等功能輔助物理治療師，一站式替患者診斷常見痛症及建議復康運動方案。作品已於多個創科比賽中獲獎。目前團隊正與本地安老服務機構洽談合作，供長者與物理治療師試用系統，進一步收集不同痛症、骨科病症的數據，改善AI系統。



研究團隊憑「Rehab-KG復康易」系統於十多個創科比賽中獲獎，所獲獎金合共達20多萬。（VTC提供圖片）

「Rehab-KG復康易」系統源於其中一位團隊成員梁韻芝的外婆扭傷手肘，初時沒有特別理會，後來連執筆寫字等簡單動作都做不了。及後她多番求診，惟公立醫院輪候時間需十多星期。因此，成員了解到本港物理治療需求殷切，遂與另外四位成員方兆軒、易泳希、蘇文迪和黎家潤合作開發「Rehab-KG復康易」系統。

「Rehab-KG復康易」系統可協助物理治療師和復康護理人員。當物理治療師接收到新個案時，可先於平台輸入患者的個人資料，之後交由「AI診療助理」與患者進行線上問診，透過識別患者說出的「關鍵字」，利用「知識圖譜」來進行AI評估患者的可能病症。目前系統可分辨常見的運動創傷及辦公室勞損相關病症，如「五十肩」及肩袖撕裂。

「AI診療助理」與患者進行AI線上問診，能有效減輕物理治療師的工作壓力，同時減低病人輪候診症的時間。（VTC提供圖片）

經系統診斷所患病症後，物理治療師可根據AI系統提出的復康運動方案中挑選最符合病人的復康運動，之後病人可按「AI復康教練」的示範影片進行復康運動，系統亦會以AI鏡頭分析病人動作的準確性，並於完成後生成報告，顯示病人的動作是否正確。

AI系統即時透過鏡頭檢測患者做復康運動時的動作是否準確。（職訓局提供圖片）

易泳希表示，團隊研發對話系統時參考了美國國家生物技術資訊中心、《哈佛健康雜誌》等權威性詞庫，讓詞庫能識別更多有關肌肉損傷的疾病，加強AI診症的準確性。