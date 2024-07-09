DSE 2024｜青協調查揭八成考生升學選科會考慮相關工種難被AI取代

青年協會於今日（7月9日）公布「升學規劃調查」結果，調查於5月10日至6月24日期間，以網上問卷形式訪問即513名中六應屆文憑試考生及802名中五準考生，了解他們於升學選科時會否受人工智能（AI）取代工種而影響取向及考試壓力。



有83.9%受訪者表示，於規劃升學時會增加考慮升讀不易被AI取代工種相關的科目，例如與需要高度人際互動和創造性思維工種相關的科目。



青協呼籲學生選科需符合自己興趣及能力

另外，有66.3%受訪者表示於升學規劃時會增加考慮AI新興科目，但亦有65.8%的受訪者承認自己對AI相關的資訊並不理解，並有超過六成學生就此對前路感到擔心及迷茫。

香港青年協會督導主任陳英杰提醒學生，不應盲目跟隨AI潮流，應深入了解每個科目的內容，確保與自己興趣及能力相符才作出決定。他又指近年由院校提供的AI課程百花齊放，學生或會因而感到花多眼亂，故建議學生把握放榜前的最後一周時間，為不同成績制定規劃及應變方案，從而減輕憂慮，預早設想，從容面對放榜。

香港青年協會督導主任陳英杰。（香港青年協會提供）

應屆考生逾半目標升讀大學 半成目標升讀副學位屬5年最低

調查亦覆蓋學生的考試及升學壓力，有41.7%應屆考生表示放榜壓力達7至10分的最高水平（10分最高），情況與去年相約，該數字自2020年後持續放緩。至於中五學生（應屆考生）則有57.6%認為自己的壓力處於最高水平。陳英杰解釋指，相信與中五學生即將應考DSE，當中的未知性帶來壓力有關。

於中六應屆文憑試考生的受訪者之中，有41.5%對規劃升學及發展方向感到十分困難。另外，受訪者之中有58.3%以升讀大學學位為目標，升讀碩士的則有21.2%，比去年略多，而以副學士或高級文憑為目標的只有5.5%，是近五年最低，相信代表學生傾向追求更高學歷。

被問到如果聯招派位結果未如理想，中六應屆文憑試考生的受訪者之中有62.2%會考慮報讀自資副學位課程，其次為自資學士學位課程（32.9%）、邊工作邊進修（24.6%）、重讀或自修（24.6%），至於會考慮到海外或內地的學的則分別有20.1%及17.3%。

青協於7月9日公布「升學規劃調查」結果。（盧嘉傑攝）

本學年接逾9,000宗求助

青協亦提到，他們去年9月1日起至6月26日共接獲9,312宗學生求助，例如有學生有意升讀與媒體相關的課程，但擔心工種於畢業後可能會被AI取代，但猶豫選擇其他工種及學科會與自己的興趣及專長不相符，對大學選科感到擔心。另外有學生目標升讀會計，但擔心會計行業可能會被AI取代，或使就業市場的競爭更為激烈，期望自己可以透過學習及提升自己的獨特性維持競爭力。

另外，有學生因為父親期望他入讀傳統大學而感到壓力，年初一度缺課，但班主任未能理解他的處境，加相同學間存在比較風氣，亦加重了他的焦慮。他亦擔心自己再努力，文憑試成績都可能不如預期，對放榜感到十分焦慮，甚至出現失眠、嘔吐等生理反應。