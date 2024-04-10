浸大非本地生入學攻略！將增非本地生學額　非學術成績增取錄機會

香港的政府資助專上院校非本地學生限額將由2024/25學年起由20%提升至40%，代表非本地學生入讀香港各間大學的機會將會提升。「01教育」走訪香港多間大學，為各位有意赴港升學的海外學生搜集升學資訊，包括報名程序、學費、獎學金、住宿安排及學習體驗等。



香港浸會大學（BU）於1956年創校，位於九龍塘，設有文學院、傳理學院、中醫藥學院及工商管理學院等。浸會大學近年的非本地生申請及錄取人數持增長穩定，將會逐年增加取錄人數，校方表示，學生申請或面試時，可提供與學科相關的非學業成績，例如比賽成績、專業資格、創科體驗等，以提高錄取機會。



浸會大學非本地學生收生概況

浸大目前約有1千名非本地生，其中在2023年錄取的學生來自20個不同國家及地區，範圍較過去兩年明顯更廣泛。校方表示，正計劃逐步增加非本地生錄取人數，以循序漸進的方式達至40%的限額。

浸會大學報名注意事項

浸大沒有參與內地高考統招，採取獨立收生，有意報讀的內地高考生需自行向浸大申請入學，校方將會在內地不同省市舉行招生說明會。至於有興趣報讀浸大的海外學生，則可透過「國際及非聯招考生」渠道申請。校方提醒，學生應小心填寫申請表資料，如國籍及有否持有香港身分證等，並準確地填寫通訊資料，以免錯過面試通知。

浸會大學報名面試貼士

浸大非本地學生的面試會於網上平台舉行，多以單人形式及英語進行，內容按課程訂定，一般會要求學生自我介紹，講述選擇課程的原因及對有關學科的了解。如同學有遞交作品集或其他非學術的個人成就等資料，面試時亦會圍繞這些內容進行討論，以便了解學生的創意思維、批判思考及組織能力等。面試多於11月至4月期間進行。

浸會大學獎學金

浸大設有多項獎學金，包括有「海外生入學奬學金計劃」、「一帶一路奬學金」、「香港賽馬會主席卓越獎學金」等奬學金計劃，奬勵成績優秀的海外生。

浸會大學住宿政策

浸大會為所有非本地生安排首年宿位，隨着2024/25學年落成的浸大賽馬會創意校園，將為本地及非本地生共提供超過1,700個宿位。若非本地生不選擇入住宿舍，可留意校方提供的校外住宿及安排簡介會，以便了解相關資訊、巿場動態及注意事項。

浸會大學融合政策

為了讓非本地生更好地融入校園及香港生活，浸大為每名學生配對本地或非本地學生作友伴，又會舉辦不同活動，帶他們走進校園及社區。

浸會大學升學體驗

浸大為非本地生提供多元的學習機會，學生除了在香港實習，亦可參與海外交流活動，體驗不同地方的工作及生活，完成學業後可參與政府的非本地畢業生留港發展計劃。

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