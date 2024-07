教大首次以英文出版中文作為第一語言教學書　推動學習中文國際化

教育大學校長兼中國語言學系兼任講座教授李子建、教大中國語言學系教授(實踐)施仲謀、教大中國語言學系副系主任(學與教)、助理教授林善敏最近推出英文書The Routledge Series on Chinese Language Education - Learning and Teaching Chinese as a First Language: International Perspectives(中文:中國語文教育叢書《中文作為第一語言的學與教:國際觀點》),於6月27日舉行新書發佈會。此書特別之處為首次研究「中文作為第一語言的教學法」如何幫助「中文作為第二語言的教學法」,作者均表示期望此書能將學習中文邁向國際化。



李校長認為此書展現中文教育國際化,希望不同背景、文化的學者都能互相交流,並指出此書的第十二章「在中文教學中促進多樣性、公平性和包容性(DEI):以香港為例」,當中提到跨語言教學,即不再像以往課堂一樣只用單一語言,非華語同學可以用自己的語言文化思考,同時認為香港作為國際大都會,能展現包容性。

左起:教大中國語言學系副系主任(學與教)、助理教授林善敏、教大校長兼中國語言學系兼任講座教授李子建、教大中國語言學系教授(實踐)施仲謀。(盧嘉傑攝)

書中的第六章提到漢語韻律教學,被問到如何幫助非華語學生學習詩詞,施仲謀舉例表示,老師教授第二語言同學時,應同樣要他們注意韻腳、押韻、平仄,除此之外,老師教授《靜夜思》時,可以讓學生多作想像,著他們想像在床前望向天上的月光,再望向地上,即使與本地學生有著不同的文化背景,也能同樣產生思鄉之情。對於教授押韻部份,施亦指出,老師只要向學生指出第二及第四句的最後一字有相同韻母,相信他們亦不難學習。

編者表示此書要求每篇文章有20%部份提及一語教學法如何幫助二語教學法。(盧嘉傑攝)

林善敏表示此書出版的目的在於一般中文教育都以中文書寫,但彼此教學法其實能夠互通,因此以英文書寫便能有效將一語教學法推廣出去,並為二語教學法提供參考。