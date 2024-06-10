教大辦全球芬蘭教育研究所研討會　匯聚專家探討中國芬蘭教育制度

教育大學於去年12月宣布成立全球芬蘭教育研究所（GRIFE），期望把研究成果融入教育發展，為全球教育作出貢獻。教大日前舉辦「全球芬蘭教育研究所研討會2024」，邀請來自本港、內地和海外的150多位學者和教育工作者，就教育改革展開深入討論，並集中探討中國與芬蘭的教育制度。身兼研究所所長的教大校長李子建表示，是次研討會提供寶貴的平台，促進有關中國與芬蘭教育制度的交流，同時推動相關研究與合作，相信雙方都會有所啟發。



身兼研究所所長的教大校長李子建表示表示，中國與芬蘭的社會、文化、經濟和教育背景有所不同，希望可以互相啟發。(教大提供圖片)

教大去年成立GRIFE，在過去半年收集近50份學術論文後，以「從中國與芬蘭教育看教育改革」為主題舉行「全球芬蘭教育研究所研討會2024」。研討會由6月5日舉行的World Café工作坊揭開序幕，教大學者與多名本港、內地和芬蘭的教育專家，以及香港和澳門中小學、幼稚園的校長，就三個核心主題作出深入討論，包括教育在數碼轉型時代下的挑戰和實踐、教育在社會可持續發展需要下的挑戰和實踐，以及教育在塑造未來社會中的角色和責任。

翌日，30多名來自芬蘭八所大學的專家的14位學者就論文發表演講和討論，主題包括教育改革、技術和教學、從國際視角看教師教育、多語言背景下的課程開發、特殊教育和融合實踐、教育可持續性、STEAM 教育及教育環境福祉。

研討會上匯聚教大學者及多名本港、內地和芬蘭的教育專家就就三個核心主題作出深入討論。(教大提供圖片)

GRIFE的五個研究小組，分別聚焦幼兒教育和特殊教育、高等教育、媒體教育和數位能力、STEM教育及教師教育。研究所將以研討會的豐碩成果為基礎，繼續合作並展開多個可持續發展項目，期望在教育、研究和政策領域帶來重要影響。