科大引進浸沒式水冷系統　提升AI設備運算效能　每年減碳900噸

訓練人工智能（AI）需要高效能運算設備，但運算時所產生的熱力往往成為障礙。香港科技大學近日引進全港最大規模的「浸沒式液冷卻系統」，是全港首家大學引入該系統。該系統有效降低超過80%的冷卻耗電量，預計每年可減排900噸的二氧化碳，亦為電腦提供更理想的低溫操作環境，提升運算性能，原本耗時數日的數據分析工作，現可縮短至數小時內完成。



科大近日引入浸沒式液冷卻技術，有效降低超過80%的冷卻耗電量。（蘇煒然攝）

科研工作，特別是分析大數據及執行複雜算法等，需要高效能的運算設備（HPC）。然而，這類伺服器的耗電量高，並會產生大量熱力，阻礙發揮運算效能。

科大近日在教資會的「改建、加建、維修及改善工程計劃」撥款支持下，引入浸沒式液冷卻技術，首階段安裝的八個浸沒式冷卻水箱，可容納約280台中央處理器（CPU）和圖形處理器（GPU）。

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運算能力提高 數據分析時間縮短 數小時內完成

相較於利用風扇和冷氣來散熱的機櫃式系統，液冷技術透過把精密電腦硬件直接浸入特製的類水冷卻液進行散熱，可顯著減少超過80%的能源消耗，並有效把機房的能源使用效率（PUE）降至低於1.1（數值越接近1代表越省電），長遠有助延長硬件的壽命。

科大指，隨著運算能力的提升，原本耗時數日的數據分析工作，現可縮短至數小時內完成，將有利更多包括疫苗開發、個人化醫學、癌症基因組學、天體物理學模型構建及材料科學等，需要高效大數據分析的研究工作。

科大預計，新系統可幫助每年減碳900噸，較傳統機櫃式系統減少碳排放達量45%，每年節省近300萬元電費，同時令效能功耗比（performance per watt）提升10%。

此外，新技術所採用的冷卻液壽命長達十年或以上，並且屬非腐蝕性兼可生物降解的材料，大大減少對環境的影響。

科大副校長（研究及發展）鄭光廷表示，科大一直致力培育AI相關人才，開拓AI於不同領域的潛能。科大將持續提升AI基建設備，以孕育滋養創新的環境，力求創新。

科大資訊科技總監關樹建表示，預計2026年落成、樓高八層的高性能數據中心，亦將採用此項液冷技術。