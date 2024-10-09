十大校長論壇｜滕錦光稱內地生不算國際性　倡貸款計劃吸外地學生

撰文：吳綽詩
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近年香港積極吸納海外人才，理大校長滕錦光今（9日）出席座談會時提及，非本地生之中有大量內地學生，不算國際性，建議以貸款計劃吸引外地學生，特別是發展中國家，並吸引他們留港工作。

對於香港5間大學打入全球首百位，都大校長林群聲認為，排名不是吸引外地學生的唯一因素，排名中還有90多間院校，「好的學生還有很多選擇」，認為香港需要有獨特性，才能吸引人才。

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理大校長滕錦光。（盧翊銘攝）

《灼見名家》今（9日）舉辦「2024十大校長論壇」，是次論壇的主題為「香港如何發展成為國際專上教育樞紐」。

理大校長滕錦光表示，雖然本學年起外地學生收生比例提升至四成以上，但他認為非本地生之中，有大量內地學生，「不算國際性」。他指其他發達國家的高等教育相比香港便宜，建議可為發展中國家提供貸款計劃，如東南亞、一帶一路國家等，相信他們可在畢業5至10年內完成還款，甚至吸引留港工作。

都大校長林群聲則認為，雖然香港5間大學打入全球首百位，但除了香港，還有90多間各地院校，認為「好的學生還有很多選擇」，香港需要獨特性，才能吸引外國學生。他又認為香港要成為國際專上教育樞紐，不是大學自己就能做的事，也受整體社會氛圍影響。

教大校長李子健：專上教育要多層次、多特色　做大個餅才有樞紐

林群聲又補充，首要是弄清楚成為國際專上教育樞紐的原因。他指香港每間大學有自己特色，部分或者要「超英趕美」，但全部大學同一目標，就有缺失。

教大校長李子健亦認為，能否成為樞紐是制度問題，而不在百大排名內的大學也有自己定位。他又質疑大學產業化問題，指專上教育需要多層次、多特色，「不然怎樞紐？」，指大學不應「搞門派」，而是「做大個餅」，才有樞紐， 不應「金字塔式」追求高端（Excellence）。他續道，大學教育應多元化，設立「軟指標」，「不要搞咁多KPI」。

恆大校長何順文則認為，香港需要多元化高等教育，包括私立院校。他強調不應只看硬指標，而是「真落地」，除了關心國際問題也要行動。

他又稱，整體排名尤其商業性質的涉及很多因素，不贊成政府公開談及，又指高才通以「百強大學排名」作為招徠，認為不需為商業排名機構背書。

恆大校長何順文。（盧翊銘攝）

恆大校長何順文：對大學產業化有好大保留

對於近年香港著重大學的創科發展，何順文指對大學產業化「有好大保留」，認為大學的人文關懷及實質貢獻也相當重要，擔心平衡慢慢流失。他指大學須在基本科學及應用科學之間取平衡，前者應是核心，後者可交由企業。他憂慮大學慢慢因市場壓力，傾斜向短期商業效益。

李子健亦表示，大學應以香港、國家為本位，追求卓越，並思考大學本身存在的價值，是培養德才兼備的人才面對未來。

教育局長蔡若蓮。（盧翊銘攝）

蔡若蓮：北都大學教育城區引入國內外一流教育機構

教育局長蔡若蓮致辭時表示，香港8所資助大學之中，有5間入世界百強，又提及最新的英國「泰晤士高等教育世界大學」排名有不少進步，得到海內外廣泛認同，會以精益求精的態度，持續優化院校管治，不斷提高香港高等教育的競爭力和影響力。

她又指，正推進「北都大學教育城」項目，鼓勵專上院校與中外知名院校，通過區內共用資源和產業聯動，提升協同效應，引入國內和海外一流教育機構扎根香港。另外，她表示今年3月都會大學將正式成為香港首家應用科學大學，未來政府會繼續提供其他相關的財政配套，協助相關院校成立應用科學大學聯盟，為香港和國家培養專業技術人才。

《灼見名家》2014年首度舉辦「十大校長論壇」，事隔10年再辦，今日（9日）論壇出席者有港大校長張翔、理大校長滕錦光、港城大（東莞）校長魯春、教大校長李子健、都大校長林群聲及恒大校長何順文。另外，中大校長段崇智、港科大（廣州）校長倪明選、浸大校長衛炳江及嶺大校長秦泗釗則以錄像發言。

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滕錦光
香港教育大學
恒生大學（恒大）
都會大學