十大校長論壇｜張翔：AI改變教育如「大洗牌」　須思考新方法應對

人工智能（AI）的興起衝擊教育界，港大校長張翔今（9日）出席座談會時提到，AI正改變教育，形容是一個「大洗牌過程」，舉例兒子有一半的課程都能網上自學，認為教育要有新形式應對，不過相信人與人之間的接觸不會被取替。



《灼見名家》今（9日）舉辦「2024十大校長論壇」，是次論壇的主題為「香港如何發展成為國際專上教育樞紐」，當中談及香港的大學所面臨的挑戰。

張翔表示，除了地緣政治、氣候變化、糧食危機等全球共同問題，大學教育亦面對人工智能的挑戰，指「AI正在改變教育（AI is going to transform education）」，形容是一個「大洗牌過程」。他講述兒子有一半課程都能網上學習，反思大學的意義何在。

他認為教育需要有新形式，「人與人之間接觸不能被AI取替（Personal touch cannot be replaced by robots and AI）」，又稱作為一間傳統院校，需要在在新挑戰下應對變化。

張翔稱，要做到國際專上教育樞紐，大學要擔當領導者，並保持香港的獨特性。（盧翊銘攝）

國際專上教育樞紐不能只合作 港大學需擔當領導者角色

談及香港有什麼優勢，張翔認為香港有五間大學位列世界前百名，能連通世界和內地。他又指香港是中國最國際化城市，「有大灣區這片福地」，但要成為國際專上教育樞紐，不能只是合作，而是要擔當領導者，並保持香港的獨特性。

《灼見名家》2014年首度舉辦「十大校長論壇」，事隔10年再辦，今日（9日）論壇出席者有港大校長張翔、理大校長滕錦光、港城大（東莞）校長魯春、教大校長李子健、都大校長林群聲及恒大校長何順文。另外，中大校長段崇智、港科大（廣州）校長倪明選、浸大校長衛炳江及嶺大校長秦泗釗則以錄像發言。