城大與劍橋大學再簽署兩合作備忘錄　鼓勵教職員參與學術交流活動

香港城市大學與劍橋大學擴展合作關係，繼早前雙方先後簽署的五份合作備忘錄，以及與劍橋露西．卡文迪許學院推出首個大學獎學金計劃後，雙方上周五(1日)再簽署兩份新的合作備忘錄，進一步鞏固兩校在學術和研究的合作交流，包括探索碩士生和研究生在教育和研究方面的合作機會，以及鼓勵教職員參與學術交流活動。



城大商學院及劍橋大學土地經濟系進一步加強雙方在學術和研究層面的合作。(城大提供圖片)

首份合作備忘錄圍繞加強城大商學院及劍橋土地經濟系的學術和研究層面合作。第二份合作備忘錄則是聚焦促進兩校學術連繫，加強城大媒體與傳播系及劍橋藝術與人文學院數碼人文研究中心的合作。該合作備忘錄將探索碩士生和研究生在教育和研究方面的合作機會，並鼓勵教職員參與學術交流活動。

推動打造「留學香港」品牌

城大校長梅彥昌表示，城大作為2024年泰晤士高等教育（THE）全球最國際化大學，致力促進全球學術和研究合作，並積極推動香港成為國際專上教育樞紐和打造「留學香港」品牌。城大與劍橋大學的一系列廣泛合作將加深雙方的人才交流和學術合作，兩校的學生和教職員更可藉此機會提升全球視野。

除了上述兩份新簽署的合作備忘錄外，城大今年已經與劍橋大學簽署五份合作備忘錄，包括由城大物理學系與劍橋大學材料科學及冶金學系；城大工學院與劍橋大學工程學院；城大理學院與劍橋大學化學工程及生物科技系、以及兩份城大與露西．卡文迪許學院簽署的合作。