理大內地生獲資助實現海外交流夢想　分享融入校園生活秘訣

政府早前將八大的非本地生限額由20%提升至40%，多間院校於新學年亦有錄取更多非本地生，其中包括內地生。《香港01》旗下「01教育」頻道早前特意邀請理工大學應用生物兼生物科技理學士四年級生朱原駿接受訪問，分享來港升學心得。



朱同學指理大提供了很多資源，讓他開拓國際視野。其中他在三年級時參與「本科生科研計劃」計劃下之「暑期海外研究補助」計劃，獲資助6萬港元前往美國實習。朱同學形容香港具包容性是國際化城市，但兩地文化始終存在差異，例如內地慣以微信溝通，但理大則主要透過電郵向學生發放資訊，他初當來港時，因未有檢查郵件習慣，險些逾期繳交宿舍留位費。



朱駿原一直打算在高考後到外國升學，但當時受新冠疫情影響而打消念頭，改為尋求來港升學機會。他表示雖然從未到訪香港，但認為香港是一個國際都市，擁有多所世界知名的大學，學歷具認受性。

不慣檢查電郵錯過參與迎生營 更險逾期交宿舍留位費

首次離鄉別井的朱駿原談到，來港初期深深感受到兩地文化差異。他舉例理大主要透過電郵，向內地生發放各類型資訊，包括入學註冊流程、赴港前準備、來港的交通路線及方法，以及各種迎新活動訊息等，讓內地生盡快適應校園生活。

但他表示過往在內地，主要用微信溝通及發佈訊息，因此沒有定期檢查電郵習慣，結果錯過參予所屬學系迎生營活動，又曾險些錯過繳交宿舍留位費電郵通知。朱駿原提醒內地生，經常檢查電子郵箱就能掌握校園資訊及活動，是融入校園生活的秘訣。

課堂錄影助克服全英語授課環境

理大大部份科目以全英語授課，朱駿原指剛開始上課並未能跟上進度，幸好校方不論是實體課還是網課，都會進行錄影，他會反覆重溫課堂影片，提升英文水平。此外，他表示學校在語文學習方面支援充足，學生亦可利用「英語教學中心」內的資源學習，提升英語水平。

7千元租尖沙咀75呎房 三餐在學校飯堂解決

宿位問題一直備受內地生關注，朱駿原表示，一年級時獲校方安排宿位。他其後在二年級及三年級時，參與「本科生科研計劃」，所有參與者可優先獲分配位於何文田的「科創書院」宿位，故朱同學在理大首三年都獲安排宿位。

踏入大學四年級後，朱駿原開始要自行租住單位，開始感受到香港生活壓力。他現時與同學在尖沙咀租住合租房，75尺房間每月租金約7000元，連生活費每月約1萬元，全部來自家人資助，「現時一日三餐都在學校飯堂解決，較便宜，平日節檢些，假日就會和朋友外出吃飯到處逛。」

理大內地生朱駿原，今年暑假前往美國哈佛大學醫學院的附屬醫院麻省總醫院進行為期10星期的實習，相關費用更獲理大「本科生科研計劃」下的「暑期海外研究補助」資助。（理工大學提供）

獲資助6萬元赴哈佛大學附屬醫院交流

另外，朱駿原透過參與學校「暑期海外研究補助」（USRA）計劃，獲資助6萬港元。今年暑假前往美國哈佛醫學院的附屬醫院進行為期10星期的實習。他在實習期內，參與有關心臟肥大和心臟衰竭的研究，更加入實驗室小組，與世界一流的科研團隊合作。據悉，計劃申請人需符合成績要求，及通過兩輪面試。

展望未來，朱駿計劃本科畢業後繼續在香港深造，攻讀研究式碩士或博士學位，他指出，國內通過全國性考試招收碩士研究生，但不論是香港還是外國的大學，都是以4年成績平均點數（GPA）總分作標準，因此特別提醒內地生，每一次考試都要認真對待，否則成績難以達標。