VTC旗下學院課程資訊及體驗日　了解最新職專教育　多元升學出路

職業訓練局（VTC）轄下機構成員為不同背景及程度的學生提供多元化課程。香港專業教育學院（IVE）、香港知專設計學院（HKDI）、香港資訊科技學院（HKIIT）和酒店及旅遊學院（HTI）、中華廚藝學院（CCI）、國際廚藝學院（ICI）將於11月8至9日及15至16日舉辦課程資訊及體驗日，香港高等教育科技學院（THEi 高科院）亦將於11月15至16日舉辦入學資訊日，應屆香港中學文憑考試（DSE）中六同學、家長、老師屆時可到院校參觀教學設施和諮詢課程。



課程體驗日各院校將安排一連串體驗活動及互動工作坊，讓參加者親身體驗各學科的互動教學模式。當中包括IVE院校的「太陽能車Get Set, Go! 」、「開箱直播」等活動；HKDI將舉辦「牛仔街頭音樂表演」、「牛仔快閃化妝工作坊」等牛仔主題活動；HKIIT會帶領參加者「探索道德黑客技術」，HTI/CCI/ICI則設有多個攤位，參加者可親身體驗港式奶茶沖泡、包餅烘焙等。而THEi亦設有「模擬飛行駕駛體驗」、「時裝盛宴 SHOW」等體驗活動。

到場人士可參觀各院校的創新教學設施，了解VTC緊貼業界發展的學習環境。（VTC提供圖片）

到場人士亦可參觀各院校的創新教學設施，包括元宇宙創新中心、品酒工房、配藥培訓及藥劑服務資源中心、擴增實境及虛擬實境實驗室等，了解VTC緊貼業界發展的學習環境。

各院校將安排一連串體驗活動及互動工作坊，讓參加者親身體驗各學科的互動教學模式。（VTC提供圖片）

升學專家主持講座解答疑難

此外，課程資訊及體驗日期間設有多場升學講座，當中VTC會於11月9日舉辦文憑試考生入學講座，由升學專家深入介紹VTC各級課程的特色、入學要求及畢業生的專業發展前景等，學生可即場向老師了解有興趣的課程。