理大講解內地收生 不設收生分數線、推綜合評估增額外入學途徑
適逢香港特區政府早前將八間政府資助大學的超收非本地生限額由20%提升至40%，多間院校於新學年亦有取錄更多非本地生，其中包括內地高考生。《香港01》旗下「01教育」頻道早前特意邀請理工大學協理副校長（環球合作）及環球事務總監沈岐平，以及理大學務長陳炳泉分享內地高考生申請2025/26學年入讀理大的資訊。
理大沒有參與內地高考統招，採取獨立收生，有意報讀的內地應屆高考申請人，可由即日開始至2025年6月12日或之前，自行透過理大招生網站報名。沈岐平透過書面回覆表示，校方擇優取錄沒有預設各省市的分數線，申請人須在應屆高考獲得包括英語的優異成績，或在非學術領域內有卓越表現。他又指理大設有一系列獎學金、生活津貼及海外交流資助，以嘉許在不同領域中表現優秀的內地生。
內地五大生源 廣東省居首
理大於24/25學年取錄非本地本科新生數目較去年增加超過85%，學生分別來自33個國家及地區。當中內地五大生源，依次為廣東省、北京市、四川省、江蘇省及山東省。沈岐平表示，理大內地招生面向全國，各省收生數目沒有固定名額，每年來自各省市的學生數目皆有變動。
會計及金融等五大熱門課程最受內地生歡迎
理大設有9個學院，包括工商管理、時裝及紡織、建設及環境學院等，沈岐平指出，在24／25學年，五大最受內地生歡迎的熱門課程，包括會計及金融、電子計算及人工智能、數據科學、物理學（副主修人工智能及數據分析／創新及創業）、資訊及人工智能工程學。
沈岐平提醒， 理大有獨立的招生程序及日期，內地應屆高考生毋須於內地填報志願時提出申請，亦不佔用內地統一招生志願。他強調，理大無委託任何人士、機構或仲介公司進行招生工作，申請人只須直接通過理大網上申請系統遞交申請，但要留意不要填錯考生號／准考證號資料。
推3D綜合評估及德藝計劃 通過面試可獲高考前有條件取錄
沈岐平稱，理大將於25/26學年推出「3D綜合評估入學計劃」，為高中成績優異的應屆高三學生，提供額外的入學途徑。
理大將透過學業水平測試、校內成績及面試表現進行評估，合適的申請人通過面試後，可在高考前獲有條件取錄。申請人需在網上遞交申請時，報名參與計劃，並提交相關證明文件，計劃截止申請日期為2025年1月20日。
除此之外，若申請人在非學術領域，如體育、文化藝術及STEM等學科獲卓越成績，亦可透過參與「德藝計劃」獲優先面試。該計劃截止日期為2025年3月27日。
透過「3D綜合評估入學計劃」及「德藝計劃」獲有條件取錄學生，其高考成績若符合相關條件，就可獲正式取錄入讀本科課程。
優秀學生可獲全額學費減免及每年6.5萬港元生活津貼
根據理大網站資料，25/26學年非本地生每年學費16萬港元。沈岐平指，理大設入學獎學金，頒發予高考成績優異或在個別課程中成績優秀學生，最高可獲全額學費減免，以及每年6.5萬港元生活津貼。
此外，在25／26學年起，所有獲得學術類別入學獎學金的本科生，將額外獲3萬港元海外交流支助。沈岐平又表示，學生如入學時未能取得入學獎學金，亦可透過在學期間爭取優秀表現，獲理大頒發不同類型獎學金。
非本地生首年可獲分配宿位
隨著八大非本地生限額提高後，宿位短缺問題亦備受關注，理大學務長陳炳泉書面回覆指，目前一年級非本地生可獲優先分配宿位，學生亦可選擇校外住宿，校方會向非本地生提供租房資訊及程序。
至於有經濟困難的非本地生，陳炳泉指，學生亦可申請租住理大的非政府資助宿舍，經審查獲批的學生，最高可獲40%租金折扣。
理大現於何文田忠孝街及九龍塘達康路興建中的學生宿舍，預計於2027年下半年逐步完成，陳炳泉表示屆時可額外提供約2900個宿位，相信有助紓緩宿位供應緊張情況。
陳炳泉指出，除了獎學金及宿位支援外，理大亦為非本地生安排各類迎新活動及共融文化交流，幫助不同背景學生融入校園；又設立了不同學生團體，鼓勵非本地生與本地生互相學習和交流，協助他們適校園及在港生活。