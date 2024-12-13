理大講解內地收生　不設收生分數線、推綜合評估增額外入學途徑

適逢香港特區政府早前將八間政府資助大學的超收非本地生限額由20%提升至40%，多間院校於新學年亦有取錄更多非本地生，其中包括內地高考生。《香港01》旗下「01教育」頻道早前特意邀請理工大學協理副校長（環球合作）及環球事務總監沈岐平，以及理大學務長陳炳泉分享內地高考生申請2025/26學年入讀理大的資訊。



理大沒有參與內地高考統招，採取獨立收生，有意報讀的內地應屆高考申請人，可由即日開始至2025年6月12日或之前，自行透過理大招生網站報名。沈岐平透過書面回覆表示，校方擇優取錄沒有預設各省市的分數線，申請人須在應屆高考獲得包括英語的優異成績，或在非學術領域內有卓越表現。他又指理大設有一系列獎學金、生活津貼及海外交流資助，以嘉許在不同領域中表現優秀的內地生。



內地五大生源 廣東省居首

理大於24/25學年取錄非本地本科新生數目較去年增加超過85%，學生分別來自33個國家及地區。當中內地五大生源，依次為廣東省、北京市、四川省、江蘇省及山東省。沈岐平表示，理大內地招生面向全國，各省收生數目沒有固定名額，每年來自各省市的學生數目皆有變動。

理大協理副校長（環球合作）、環球事務總監沈岐平表示，理大內地五大生源依次序為廣東省、北京市、四川省、江蘇省及山東省。（理工大學提供）

會計及金融等五大熱門課程最受內地生歡迎

理大設有9個學院，包括工商管理、時裝及紡織、建設及環境學院等，沈岐平指出，在24／25學年，五大最受內地生歡迎的熱門課程，包括會計及金融、電子計算及人工智能、數據科學、物理學（副主修人工智能及數據分析／創新及創業）、資訊及人工智能工程學。

沈岐平提醒， 理大有獨立的招生程序及日期，內地應屆高考生毋須於內地填報志願時提出申請，亦不佔用內地統一招生志願。他強調，理大無委託任何人士、機構或仲介公司進行招生工作，申請人只須直接通過理大網上申請系統遞交申請，但要留意不要填錯考生號／准考證號資料。

推3D綜合評估及德藝計劃 通過面試可獲高考前有條件取錄

沈岐平稱，理大將於25/26學年推出「3D綜合評估入學計劃」，為高中成績優異的應屆高三學生，提供額外的入學途徑。

理大將透過學業水平測試、校內成績及面試表現進行評估，合適的申請人通過面試後，可在高考前獲有條件取錄。申請人需在網上遞交申請時，報名參與計劃，並提交相關證明文件，計劃截止申請日期為2025年1月20日。

除此之外，若申請人在非學術領域，如體育、文化藝術及STEM等學科獲卓越成績，亦可透過參與「德藝計劃」獲優先面試。該計劃截止日期為2025年3月27日。

透過「3D綜合評估入學計劃」及「德藝計劃」獲有條件取錄學生，其高考成績若符合相關條件，就可獲正式取錄入讀本科課程。

優秀學生可獲全額學費減免及每年6.5萬港元生活津貼

根據理大網站資料，25/26學年非本地生每年學費16萬港元。沈岐平指，理大設入學獎學金，頒發予高考成績優異或在個別課程中成績優秀學生，最高可獲全額學費減免，以及每年6.5萬港元生活津貼。

此外，在25／26學年起，所有獲得學術類別入學獎學金的本科生，將額外獲3萬港元海外交流支助。沈岐平又表示，學生如入學時未能取得入學獎學金，亦可透過在學期間爭取優秀表現，獲理大頒發不同類型獎學金。

非本地生首年可獲分配宿位

隨著八大非本地生限額提高後，宿位短缺問題亦備受關注，理大學務長陳炳泉書面回覆指，目前一年級非本地生可獲優先分配宿位，學生亦可選擇校外住宿，校方會向非本地生提供租房資訊及程序。

理大學務長陳炳泉教授稱，一年級非本地生可獲優先分配宿位。（理工大學提供）

至於有經濟困難的非本地生，陳炳泉指，學生亦可申請租住理大的非政府資助宿舍，經審查獲批的學生，最高可獲40%租金折扣。

理大現於何文田忠孝街及九龍塘達康路興建中的學生宿舍，預計於2027年下半年逐步完成，陳炳泉表示屆時可額外提供約2900個宿位，相信有助紓緩宿位供應緊張情況。

陳炳泉指出，除了獎學金及宿位支援外，理大亦為非本地生安排各類迎新活動及共融文化交流，幫助不同背景學生融入校園；又設立了不同學生團體，鼓勵非本地生與本地生互相學習和交流，協助他們適校園及在港生活。

理大學生事務處中國內地學生協會為本校的內地生籌辦校園活動及提供實用資訊，助他們更好地適應在港學習及生活。（理工大學提供）