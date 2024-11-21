VTC獎學金助學生追夢　酒店學生負笈瑞士進修　冀回港晉升管理層

每個人在學習路途上的起步點都不同，但只要覓得合適的跑道就能發揮所長。兩名職業訓練局（VTC）畢業生以職專教育為起步點，依循興趣出發，按部就班掌握技能、累積實戰經驗，並獲獎學金嘉許，令他們繼續追求夢想。



喜與人溝通 決心於酒店業發展

專業教育學院（IVE）國際酒店管理及智能服務高級文憑課程應屆畢業生趙孜濬（Adrian），喜與人溝通及交流，且自小受任職酒店廚師的父親啟發，期望能在酒店業發展，於考畢中學文憑試後便入讀 IVE 基礎課程–文憑酒店款接，再升讀高級文憑課程。

Adrian 曾在五星級酒店，實習累積逾 700 小時前台部、餐飲部及客房部服務的經驗。（圖片由VTC提供）

五星級酒店實習 累積寶貴經驗

修讀高級文憑課程期間，Adrian不但學習了酒店運作及服務的技能，並於本地一間五星級酒店實習，累積了逾700小時前的服務經驗。Adrian因表現良好，獲酒店餐廳續聘為兼職員工，認識了一班樂於分享工作及待客心得的同事，體驗到團體精神的重要。

實習經驗為Adrian在酒店業發展打下強心針，他說︰「酒店就是會帶給人快樂的地方，猶記得在前台部工作時，賓客展露滿意的笑容，或是記得我的名字，走向我說早晨，都讓我感到很開心及有滿足感。」他感激老師給予不少支援，實習初期曾因未能適應而感到壓力，幸在老師開解及協助下，終克服困難，順利完成。

Adrian 在 IVE 讀書期間，曾到日本交流，體驗當地酒店業及智能科技發展 。（圖片由VTC提供）

了解海外酒店應用創新科技 擴展視野

Adrian其後在IVE安排下到日本遊學，到訪當地酒店了解行業最新智能科技，讓他眼界大開。他稱︰「日本酒店業的服務不單貼心，在智能科技的應用亦較為領先，我在當地見識了為客戶提供個人化服務的 AI 助理，以及協助員工清理客房的機械臂等，令我無比雀躍。我嚮往到不同地區的酒店業觀摩，充實行業知識。」

Adrian以興趣為起點，立志在酒店業發展，先後獲IVE頒發「伍達倫博士紀念傑出學生獎勵計劃」及「香港賽馬會獎學金–職業教育獎學金」，今年9月更負笈瑞士，入讀世界知名的瑞士酒店管理大學學士課程的三年級。Adrian計劃完成學士課程後，繼續進修取得碩士學位再回港發展，期望將來可晉升為管理階層。

HKDI 時裝媒體設計高級文憑畢業生沈雪蕎（Suki）希望成為時裝編輯，日後創立一本有香港特色的時裝雜誌，讓更多人看到本地品牌及設計師的作品。（圖片由VTC提供）

HKDI 學生追尋時裝夢 多元實習機會 邊做邊學

香港知專設計學院 （HKDI）時裝媒體設計高級文憑畢業生沈雪蕎（Suki），是另一位獲「伍達倫博士紀念傑出學生獎勵計劃」獎學金的學生。她從小喜歡配襯服飾，中學畢業後決定入讀 IVE 基礎課程文憑–設計後，再升讀HKDI時裝媒體設計高級文憑。

Suki表示HKDI的老師不少是具經驗的時尚界「前輩」， 故授課以外，會樂於與分享以往工作點滴及趣聞，曾有一名任職時裝雜誌編緝的老師，分享在歐洲採訪國際時裝周的經驗，每天穿梭各大品牌的活動，一天甚至要走訪三、四個時裝騷及派對，馬不停蹄處理稿件及相片。Suki表示︰「這些頂尖國際盛事非一般時裝編輯可以參加，我希望累積經驗及歷練，獲得認同後爭取這些工作機會。」

Suki（左一）曾跟隨形象設計師工作，為拍攝音樂錄像的歌手安排服裝造型。（圖片由VTC提供）

Suki於HKDI就讀時，先後在公關公司及時裝雜誌實習，又曾為一隊韓國男團、香港歌手 Tyson Yoshi 及魏浚笙拍攝音樂錄像，負責安排及支援現場修整服裝及配飾的造型工作。Suki 感激所有實習及工作機會，助她掌握行內的真實運作及建立人脈網絡。「如果當初踏上傳統升學路，未必能有這些寶貴的實戰經驗，邊學邊做令自己增加入行信心。」Suki說。

Suki今年九月已入讀本地大學攻讀與時裝相關的學士學位課程，她透露日後有意出版一本以推廣本地品牌及設計師的時裝雜誌，並希望一改傳統雜誌沉實的格調，以繽紛的配色及多變的排版風格呈現。