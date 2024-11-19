國泰科創馬拉松首擴至大灣區舉行　港代表憑模組化回收餐車奪冠

由國泰航空主辦的年度科創旗艦盛事第七屆國泰科創馬拉松上周於深圳舉行，吸引來自香港、內地及世界各地的年輕的科技愛好者參加。比賽由來自香港多所大學的學生所組成的隊伍「GingTrip」奪得冠軍，他們每位成員分別贏取國泰航空任何航點的商務客艙來回機票，並分享合共10萬「亞洲萬里通」里數，亦享有來自企業孵化計劃中的初創資金申請快速通道，並獲優先考慮成為國泰數碼及資訊科技實習生及畢業培訓生。



第七屆國泰科創馬拉松於深圳舉行，比賽吸引了超過1500名來自香港、內地和海外大專院校學生報名參加。（國泰提供圖片）

國泰科創馬拉松決賽早前於前海嘉里中心舉行，是自2016年舉辦以來，首次衝出香港，擴展至大灣區其他城市。比賽吸引了超過1 ,500名來自香港、內地和海外大專院校學生報名參加。經過一系列嚴謹的篩選，由300多名學生組成的74支隊伍獲邀參加為期24小時的線上開發日。在緊湊的24小時內，參賽隊伍分別開發及完善他們的創意想法和製作原型，並在準決賽中向由行業專家組成的評審團展示他們的成果。最終，共 10 支隊伍入圍決賽，向國泰管理層以及其他專業評委展示他們的解決方案。

奪得冠軍的港隊代表「GingTrip」提議使用一款專為香港快運而設計的模組化回收餐車，於航班上自動進行廢物分類和回收。回收廢物所得的數據經自動處理後，會上傳至儀表板的功能，通過數據分析來協助日後制定更可持續的營運策略。成員吳晉祺表示，今屆比賽首次擴展至大灣區其他地市，使他們的科技視野得到進一步擴闊，了解到當地在科技創新方面的迅速發展。

立法會科技創新界議員邱達根感謝國泰致力培養新一代的創新精神。（國泰提供圖片）

擔任決賽主禮嘉賓的立法會科技創新界議員邱達根表示，今次國泰科創馬拉松不僅是一場賽事，更是一個讓年青人夢想起飛的舞台，他感謝國泰一直致力於培養新一代的創新精神，提供資源與支持，讓他們在追尋夢想的道路上，勇敢前行。

國泰數碼及資訊科技董事方逸翔表示，這次比賽擴展至大灣區不僅為國泰提供平台，與更多有抱負的年輕科技愛好者交流，也進一步證明了國泰致力推動創新科技，以及培養新一代航空業科技人才的決心。

是次活動得到了多個合作夥伴的支持，包括阿里雲、亞馬遜雲科技、BytePlus、數碼港、Google Cloud、香港快運、香港科技園、香港國際機場、華為、iOS Club、微軟和招商蛇口郵輪母港。參賽者在國泰科創馬拉松比賽期間探索如機器學習和人工智能等新興技術，並了解如何透過企業加速計劃快速將創意實現。