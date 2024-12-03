浸大「自動多重診斷系統」可同時檢測42種呼吸病源體　獲世衞推薦

世界衞生組織於《2024年資源匱乏環境中創新衞生技術簡編》中，推舉浸會大學研發的「自動多重診斷系統」為最具潛力的創新科技，指其能為低至中等收入國家的醫療體系作正面貢獻。



可快速檢測多種病原體

「自動化多重診斷系統」可以將實驗室進行的常規 PCR（聚合酶連鎖反應）程序全自動化。系統由3個部份組成，包括分析機、微流體試劑盒和軟件，其專利設計能在1.5小時內同時檢測42種呼吸道病原體，涵蓋28種病毒、11種細菌和3種真菌，毋須依賴實驗室、大量設備和經過特別培訓的技術人員，仍能保持靈敏度及特異度。

系統由暫任首席創新總監劉樂庭領導本地研究團隊開發，2015年開始構思，根據世衞於今年發布的《簡編》，「自動化多重診斷系統」獲收錄於可供商業應用的解決方案和原型技術，並指出能協助應對資源匱乏環境所面對的挑戰，特別是低至中等收入國家在獲得合適、可負擔、有效和安全的醫療技術以對抗傳染性疾病。

世界衞生組織於《2024年資源匱乏環境中創新衞生技術簡編》中，推舉浸會大學研發的「自動多重診斷系統」為最具潛力的創新科技，並稱之能為低至中等收入國家的醫療體系作正面貢獻。（圖片由浸大提供）

推動公平普及和去中心化檢測

由劉成立的初創公司已經準備好為將系統商業化，並在香港和中國內地建立通過國際認證的生產基地，提供給醫院和診所使用。他期望日後能推動公平普及和去中心化的檢測，協助建立世衞所提倡的高效和優質醫療體系。浸大校長衞炳江亦表示，這個項目不單造福香港，更可令國家以至世界其他地方受惠。