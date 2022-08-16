張家朗入讀浸會大學 與5名精英運動員同透過優才計劃獲取錄
撰文：高詩琦
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香港男花劍手張家朗與5名本地精英運動員，一同獲香港浸會大學透過「優才運動員入學計劃」取錄，入讀同一課程。
浸大宣布，透過今年推出的「優才運動員入學計劃」，取錄共6名香港精英運動員，包括去年奪得東京奧運男子花劍個人金牌的張家朗、欖球運動員霍山文、乒乓球運動員關文皓、游泳運動員郭俊希、武術運動員劉子龍及田徑運動員石錦程。
6名運動員現時均由香港體育學院支持，並將會修讀浸大體育運動及健康學系的體育及康樂管理課程。
浸大自2016年設立「精英運動員入學計劃」，目的是為本港全職運動員提供彈性進修安排，今年再配合大學教育資助委員會（教資會）於2022年開展的「學生運動員學習支援及入學計劃」，推出「優才運動員入學計劃」。
要透過「優才運動員入學計劃」入學，浸大稱需符合一定條件：「需在相關體育項目擁有認可的運動評級和成就，獲香港體育學院或其他體育協會提名，或者為曾於地區或國際性運動賽事有傑出成就的退役運動員。」甄選準則方面，包括申請人的運動評級和成就證明、面試表現、教練或學校推薦信，以及就個人的興趣、未來學業計劃以及目標的陳述等。
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