港專週年聚餐逾250政商學界人士出席　早前參加政府網絡安全演練

港專學院及香港專業進修學校日前（3日）舉行「港專聚餐2024」，聚餐以「可靠‧走在前」為主題，超過250名來自各界的社會賢達出席。校長陳卓禧透露，早前獲邀參加政府網絡安全攻防演練，全港僅得2間高等院校參與，以證港專「堅毅」的特質及「創先」精神和能力、以及多年來培育應用型人才的成果獲得肯定。



港專校董會主席黃友嘉表示，港專矢志成為一所應用科學大學，積極開辦及強化切合社會需求的應用型學科。（港專提供）

港專模擬向政府發動網絡攻擊

全國人大常委會香港基本法委員會副主任黃玉山為當晚聚餐的主禮嘉賓，多名全國人大代表、全國政協委員、立法會議員，以及多名社會賢達出席。

校長陳卓禧表示，港專早前獲邀參與政府的網絡安全攻防演練，擔任其中一隊「紅隊」，在虛擬演練平台向9個政府部門和3間公共機構組成的「藍隊」，發動模擬網絡攻擊，由於演練涉及政府的網絡安全，僅邀請5隊包括兩間高等院校參與，港專是其中一間。

港專積極開辦切合社會需求學科

港專校董會主席黃友嘉致辭時表示，香港近年積極推動應用科學大學的發展，以提升職業專才教育的認受性和質素，鼓勵更多年輕人投身相關行業。港專會積極開辦切合社會需求的學科，例如網絡空間安全、工業物聯網、社會工作等，推進香港成為教育樞紐和高端人才集聚高地，培育及吸引各類人才。