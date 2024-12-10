科大推每週一天遙距工作　首間大學實施　冀提高生產力　挽留人才

疫情改寫職場生態，不少企業推出彈性工作時間，科大今（10日）公布，校方由10月起，推出每週一天的彈性遙距工作日，平衡員工的工作與生活，成為第一所建立彈性工作政策的政府資助大學。科大副校長（行政）譚嘉因表示，相信新措施有助員工持續進步，期望提高員工生產力及留住頂尖人才的願景。



科大今日（10日）表示，校方由10月起推出每週彈性遙距工作日和特別假期，成為第一所建立彈性工作政策的政府資助大學。（科大提供圖片）

每年4日特別假期 參與社區服務

科大表示，自新冠疫情後，由於遙距工作逐漸普及，校方率先制定彈性工作地點政策，並成為第一所建立彈性工作政策的政府資助大學，作為吸引和挽留傑出人才策略中的一環。自今年10月起，科大員工可依據其工作性質，選擇每周一天遙距工作。

同時，為鼓勵員工參與更多社區活動，科大亦提供每年4天的特別假期，令他們參與健康、多元、平等機會或社會服務相關的活動，教職員可自行組隊或參與大學認可的義務工作。自2022年11月實施以來，有逾170名員工透過特別假期，參與各種志願活動。科大稱有計劃推出更多活動，如植樹和廚餘回收等，以促進可持續發展。

科大副校長（行政）譚嘉因表示，實施彈性遙距工作政策，展現科大構建包容工作環境的決心，他相信此措施有助員工持續進步，為科大作出貢獻。大學亦期望措施可平衡員工的工作與家庭崗位責任，實現提高生產力及留住頂尖人才的願景。科大人力資源處處長黃鶯認為，措施不僅能促進工作與生活的平衡，還能推動生產力和創新。