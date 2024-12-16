恒大副校長莫家豪：倡政府放寬成熟私大規管加快課程審批

政府推動本港成為國際教育樞紐，吸引外地學生來港留學。國際高等教育專家莫家豪早前加入恒生大學，他接受訪問時表示，美國總統特朗普上場後將影響中美關係，預料將有更多內地生有意來港升學。他同時建議，政府放寬對發展成熟的私立大學的監管，例如縮短新開辦課程審批時間，亦希望政府可逐步放寬個別私立大學非本地生名額至30%至40%，促進私立專上院校發展，打造香港成國際教育樞紐。



恒大首席副校長莫家豪接受訪問，建議政府可放寬部份發展成熟的私立大學開辦新課程的規管。（蕭輝浩攝）

莫家豪加入恒生大學後，出任常務暨學術及研究副校長以及研究生院院長。他表示，本港正發展成國際教育樞紐，預料美國總統特朗普上場後將影響中美關係，令內地學生由原本赴美升學，改為考慮香港、日本、韓國、新加坡等地，當中又以香港和新加坡較國際化，認為香港有潛力發展國際教育樞紐，當中公營和私立大學可同時發展。

私大開課程審批需時 倡放寬部份成熟私大監管

他續稱，現時本港個別私立大學發展成熟，但現行法例未能配合這些私大發展。例如現時私立大學開辦新課程，根據《專上學院條例》，除了需通過學術及職業資歷評審局審批，亦要交特首會同行政會議通過排期需時，令申請程序一般需時長達兩年，與八大只需半年至9個月通過內部評審即可開新課程相差甚遠。

莫家豪解釋，若開辦新課程時間太長，將令私大與海外大學合作更困難，例如若雙方有意合辦課程，若審批時間過長或令合作告吹。他期望，日後可縮短已發展成熟大學的部份程序，又指現時政府正檢討修訂《專上學院條例》，建議日後毋須交特首通過，改由教育局長審批，相信政策若落實有助加快私立專上院校課程審批。

建議政府讓私人改建學生宿舍 解決非本地生住宿問題

現時恒大有逾800名非本地研究生，九成來自內地；同時有約300名非本地本科生，佔本科生學額20%。莫家豪稱非本地本科生已達教育局批准的上限，希望未來可逐步增加多一倍，又稱目前恒大有1,300個宿位，保證非本地本科生首年有宿位。

他續稱，若香港希望發展成國際教育樞紐，需要解決研究生住宿問題，由於本港地價高昂，認為教育局和發展局可修改政策，容許私人機構將工廈、商廈或酒店改建為學生宿舍，讓專上院校與營辦機構合作轉介學生入住解決宿位問題。

談及近期出現學生以假學歷申請入學，莫家豪稱恒大對此「零容忍」，申請過程中如對學歷有懷疑將不會受理。

香港恒生大學。（蕭輝浩攝）

國安法無損學術自由、尊重學生合法表達意見

另外，本港大學的學術自由、學生組織能否表達意見等議題備受關注。莫家豪回應指，香港落實國安法後，沒有對香港學術自由有特別影響，自己也沒有因此感到壓力，又認為外國對此有許多誤解。他又稱，非常尊重學生表達自由，認為學生可透過合法合規的方式去表達意見，而恒大現時設有學生會，相信學生可透過學生會學習到不同技能。