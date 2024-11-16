第三間醫學院｜蔡若蓮：工作組月底商討準則　三院校提案各有特色

新一份《施政報告》提出，為配合香港發展成國際醫療創新樞紐，政府支持本地大學籌建第三所醫學院。教育局局長蔡若蓮今日（16日）稱，籌備新醫學院工作組本月底會召開第二次會議，討論新醫學院準則，又指雖然多間院校表示有意開辦醫學院，但政府只會選擇最優質及符合香港需要的一間。



教育局局長蔡若蓮。（資料圖片）

工作組將討論揀選新醫學院準則 有意籌辦院校可修訂計劃書再提交

蔡若蓮在電台節目中表示，籌備新醫學院工作組本月底會開會討論揀選準則，選出一間最合適本港、配合培訓醫療人才的醫學院。她指，目前三間院校提出的方案都各有特色，要設公平透明的標準，讓大家知道香港需要的醫學院要具備甚麼要求。她又指，院校可以按工作組訂下的準則，修訂計劃書再提交。

不過，蔡若蓮亦指出，雖然多間院校表示有意開辦醫學院，但政府只會選最合適的一間，希望未來醫學教學發展更多元化。

此外，她表示培育醫學科研人才是第三間醫學院其中一個目標，創新科技、生命醫學亦是新醫學院其中一個發展方向。她亦舉例指人工智能結合工程學科的醫學發展是最新趨勢，同時臨床醫學教學人員和醫科生需求大，要避免三間醫學院搶人才、搶學生，要研究錯位互補、良性競爭。