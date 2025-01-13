第三間醫學院｜浸大設專家諮詢委員會　諾貝爾獎得主、陸志聰出任

政府有意設立第三間醫學院，吸引科技大學、理工大學、浸會大學等競爭。浸大今日（13日）公布為爭取設立醫學院成立專家諮詢委員會，成員包括諾貝爾獎得主邁克爾．霍頓（Michael Houghton）、老人科專科醫生及港大名譽臨床教授陳漢威、醫管局前行政總監陸志聰等。



浸大今日（13日）公布，為提交新醫學院成立專家諮詢委員會，成員包括諾貝爾獎得主邁克爾·霍頓（Michael Houghton）。（資料圖片）

繼浸大早前為提交新醫學院建議書成立籌備委員會，校方再成立專家諮詢委員會。其中諾貝爾獎得主邁克爾·霍頓（Michael Houghton）兼任籌備委員會及諮詢委員會成員。諮詢委員會其餘成員來自不同醫學領域、公私營醫療機構、醫療行業和學術界等，負責提供意見和指導。

本地專家包括老人科專科醫生及香港大學名譽臨床教授陳漢威、香港私人執業專科醫生協會會長郭寶賢、醫管局前行政總監陸志聰、浸大中醫醫院有限公司董事局主席王桂壎。

委員會亦設有「大灣區及國内專家」及「醫療及保健產業專家」，包括中山大學附屬第二醫院長宋爾衛、世界華人眼科醫師協會會長張康等。

浸大校長、籌備委員會召集人衞炳江表示，委員會專家擁有淵博的專業知識和經驗，從臨床實踐、教學、創新和研究，乃至應用方面均首屈一指，對新醫學院規劃及其未來發展具有重要幫助。衞炳江有信心浸大建議的新醫學院模式，能滿足籌備新醫學院工作組的所有要求，可以與港大和中大醫學院「錯位發展」。