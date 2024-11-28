第三間醫學院︱邀大學交建議書　列多元資金來源計劃等10考慮條件

《施政報告》提出籌建第三間醫學院，醫衞局其後成立「籌備新醫學院工作組」，工作組今日（28日）召開第二次會議後，訂出成立第三所醫學院建議的十項主要考慮條件，並決定於下月2日向大學教育資助委員會所有資助大學發信，邀請有意成立新醫學院的大學在明年3月17日或之前提交建議書。



籌備新醫學院工作組今（28日）召開第二次會議，訂出成立第三所醫學院建議的10項主要考慮條件，並決定於12月2日向大學教育資助委員會所有資助大學發信，邀請有意成立新醫學院的大學在明年3月17日或之前提交建議書。（政府資料圖片）

籌備新醫學院工作組指，已為大學提交建設第三所醫學院建議書，訂定以下10項主要考慮條件：

（一） 創新策略定位：與本港現有兩所醫學院錯位發展，促進多元化與國際化

（二）教職員人手：招募高水平的國際和本地教學專才，建立專業醫學教研隊伍

（三）校園與教學設施：規劃現代化校園，配備先進教學設施，支持創新醫學學習模式

（四）臨床經驗與學習資源：規劃教學醫院，並與本地和粵港澳大灣區醫療機構合作，提供多元臨床訓練機會

（五）課程結構與評估方法：採用獲認可的醫學課程框架，結合能力為本評估及創新教學方法，如提供早期臨床學習

（六）收生安排：設立第二學位課程，吸引本地和非本地學生，實現醫學課程多元化及國際化

（七）資金安排：訂定多元化的資金來源計劃，結合可行的財務管理，確保醫學院可持續長期發展

（八）實施計劃：訂定醫學院全面落實路線圖，分階段推進設施建設、課程設計及教職員招聘

（九）教學與學習質素：確保醫學課程質量達到國際高標準，通過創新教學和評估方法培養高質素醫療人才及豐富全人發展

（十）卓越研究：推動醫學創新與科研發展，促進國際合作，帶領區域以至全球醫學研究。



科大已成立校董會顧問小組，為本港籌建第三間醫學院提供專業意見。（科大提供圖片）

12月2日向所有資助大學發信 明年3月17日前交建議書

政府表示，籌備新醫學院工作組今天召開第二次會議，訂出成立第三所醫學院建議的十項主要考慮條件，並決定於12月2日向大學教育資助委員會所有資助大學發信，邀請有意成立新醫學院的大學在明年3月17日或之前提交建議書。

政府表示，將於12月10日舉辦簡報會，向有興趣的大學介紹提交建設新醫學院建議書的安排。工作組下一步會制訂評核建議書的具體準則，確保以透明和公平的方式選定具條件和合資格的大學成立新醫學院。有關評核預計明年內完成，工作組其後會向政府提出建議。

醫務衞生局局長盧寵茂表示，成立第三所醫學院對本港未來的醫療服務發展非常重要，而新醫學院應肩負培育更多可在本地執業的優秀醫生的使命，以支持香港的醫療系統令醫療服務提質提量。此外，工作組亦期望新醫學院能與現時兩所醫學院錯位發展，以創新策略定位促進本地醫學教育和研究精益求精，吸引更多本地以至海內外的醫學人才擔任教研工作。

署理教育局局長施俊輝則認為，建立新醫學院可培育更多醫療人才，提升醫療界別的學術及研究水平。他又指，教育局期望新醫學院能促進有關大學的整體發展，就跨學科或界別協作、教學資源、質素保證、研究策略、師生來源及院校管治等作詳細規劃，新醫學院亦須與教資會的制度對接。

施俊輝續說，新醫學院為「北都大學教育城」的一部分，如能與周邊專上教育院校或產業以靈活創新的模式，開拓更多研究合作和交流項目，將有助提升整體協同效應。