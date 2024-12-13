第三間醫學院｜浸大結盟中山一院　李心平、霍文遜任籌委聯席主席

浸大昨日（12日）宣布提交新醫學院建議書的戰略合作夥伴，校方早前與中山大學附屬第一醫院建立戰略聯盟，為醫學院提供專業意見及實習機會。此外，校方亦籌備新醫學院委員會，由衞炳江作為召集人，港大醫學院前院長李心平及澳門科技大學醫學院院長霍文遜作聯席主席，資深顧問及委員包括中山一院院長肖海鵬、行政會議前召集人陳智思、及肝臟科權威港大醫學院榮休教授黎青龍。



浸大早前與中山一院討論籌辦新醫學院事宜。（浸會大學官網圖片）

繼11月份就政府邀請，浸大提交成立新醫學院建議書後，校方早前亦與中山大學附屬第一醫院（中山一院）建立戰略聯盟，中山一院及旗下醫院將為新醫學院課程和基礎設施規劃提供意見，並提供臨床培訓資源，包括提供專科臨床教學和實習機會，以及共享臨床專業知識等。校方續指，浸大和中山一院將在創新研發等領域合作，構建醫學培訓及創新中心，加強香港與大灣區在醫療服務體系和優秀人才培養方面的合作。

浸大早前與中山一院討論籌辦新醫學院事宜。（浸會大學官網圖片）

校方表示，已成立新醫學院籌備委員會，浸大校長衞炳江擔任召集人，港大醫學院前院長李心平以及澳門科技大學醫學院院長霍文遜作聯席主席。此外，委員會的資深顧問及委員包括行政會議非官守議員前召集人陳智思、中山一院院長肖海鵬、肝臟科國際權威黎青龍，及其他專家。

衞炳江表示，浸大很榮幸邀請李、霍兩位出任委員會聯席主席，稱他們在創立醫院和擁有相關專業知識以及領導能力，將對成立新醫學院的目標有重大貢獻。他又指，隨著不同專家加入，期待一場令人振奮的合作和創出影響力大的成果，現今全面展開籌備工作，校方將陸續宣布其他全球合作夥伴和國際顧問，並分享更多相關發展計劃。