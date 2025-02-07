為圓警隊夢學生報讀港專DAE學警課程　獲DSE學歷增值備戰投考警隊

投身警隊服務市民是不少港人夢想，若要成為警員，除通過警隊考核、審查和訓練外，還需具備等同香港中學文憑試（DSE）5科2級學歷。程炫一直在外地求學，自小希望成為警察；鄭廷峰則曾任職巴士司機，現希望轉職加入警隊。因此二人就報讀了香港專業進修學校（下稱港專）與香港警察學院合辦的應用教育文憑（DAE）「學警預備訓練」課程，獲取文憑試相關學歷兼裝備自己，為投考警員作好準備。



程炫成功通過「學警預備訓練」課程甄選，於香港警察學院上課，並由警隊教官授課，期間有機會參觀不同前線單位及接受野外訓練，他稱教官教學風格開明、給予自由度，讓他更深入了解警隊工作。鄭廷峰雖未能通過甄選，但港專亦有安排前紀律部隊教官授課及進行各項訓練，擁有實戰經驗的導師，教授內容貼近紀律部隊工作，助他充份掌握投考警隊所需技巧。



從小立志成為警員 外地留學回港進修追夢

現年20歲的程炫曾於國際學校就讀高中，之後赴美國升讀物理治療學士學位課程。不過他坦言自己對物理治療興趣不大，而小時候一直希望成為警察，加上他回想起中學班主任為他作生涯規劃時，認為他性格樂於助人、富正義感，十分適合加入警隊，所以他毅然決定回港追夢。

不過程炫過往一直在外地升學，並不具備投考警員的學歷，即香港中學文憑試（DSE） 5科2級成績，無法直接投考警員，因此他選擇報讀港專與香港警察學院合辦的應用教育文憑（DAE）「學警預備訓練」課程，獲取投考警員的入場券。

港專與警校合辦DAE「學警預備訓練」 通過遴選有望無縫入學堂

課程為期一年，目標是讓學員全面了解警隊的運作和入職要求，並具備相應的體能和思維以應對實際工作中的挑戰。課程涵蓋「香港警隊實務」、「警隊入職準備」及「體能建立及思維啟發」3個指定選修科目，共180學時，由資深警隊教官任教。至於DAE的中、英、數必修科和其他補充科目，共420學時，將安排在港專上課。

成功通過警察招募組甄選的學員，將獲安排到位於黃竹坑的香港警察學院「警察基礎訓練學校」上課。課程期間，警隊會同步進行警員遴選程序，若成功通過遴選，更有望於完成DAE課程後，「無縫銜接」接受為期27星期的學警基礎訓練，正式「入班」。

學員稱課程大開眼界 提升解難應對能力及思維

程炫最終成功通過甄選，他表示課程讓他大開眼界，例如有機會參觀衝鋒隊、警察機動部隊等不同部門；教官亦教授如何用最精簡及準確的方式落口供、行動時最快的跑步方式。最令他印象難忘的則是「野外訓練」部份，他曾與5位隊員僅靠地圖和指南針，在2日1夜內完成教官指派的任務，令他深深明白溝通能力對警務人員的重要性。。

他特別提到教官授課並不如外界印象般嚴厲和刻板，反而是非常開明、給予學員適當自由度。程炫舉例，教官提出新一代準警員面對任何問題要學懂逆向思維及「Think out of the box」，而課堂亦會揉合不同社會情境及思維訓練，提升學員解難能力，令他深受啟發，相信將來成為警員後也能靈活應對不同狀況。

為轉職10年後重返校園 成績急起直追

另一位學生鄭廷峰於2014年應考中學文憑試，惟當時成績未如理想，遂選擇投身社會成為巴士公司學徒，後來成為巴士司機，其後經歷疫情，薪金被大幅調整影響生計，於是在退休警員的父親鼓勵下報讀港專DAE「學警預備訓練」課程，希望轉職成為警察，因為警隊工作多元化，可以接觸社會不同層面。

港專應用教育文憑（全日制）課程主任黃尚賢（右一）及應用教育文憑（全日制）課程副主任林俊（左一）會依據學生的學習能力，適時調整教學方式及提供適切支援。（陳葦慈攝）

鄭廷峰表示，事隔10年重返校園，一度適應困難，不過港專學習氣氛輕鬆，老師教學淺白易明，如今DAE必修的英文科和數學科成績已急起直追，更能用英語與外籍老師溝通，有信心順利畢業。他又指，港專非常關顧學生的學習進度及精神狀況，除了為學生提供額外的輔導班及備考班，港專導師及學生中心的社工更會經常留意學生的學習進度，了解他們的需要，從而提供適時的協助，讓他感到學習壓力大減。

港專資深教官授課 推薦參加三大招募計劃助投考警隊

雖然他未能通過警隊甄選，目前在港專修讀相關指定選修科目，不過他表示課程由曾任紀律部隊的資深教官授課，而且講解還非常詳細。他舉例，導師會仔細教導學員投考警員的面試技巧，並輔以實際例子和具體答題思路，有助他掌握不同類型的題目應對方式，建立成為警員所需具備的思維方式。

除面試外，投考警員亦需通過體能測試，鄭廷峰稱學校有提供體能訓練課程，並設有專用健身室讓他們在課餘鍛鍊體能。校方亦會推薦學生參加「警隊學長計劃」、「水警學長計劃」及「荃承計劃」等警隊招募計劃，讓他有機會深入了解警隊工作，為投考警隊做好準備。

鄭廷峰（左）及程炫（右）談及未來目標，兩位都希望成功投考警隊服務市民。（陳葦慈攝）

展望將來：盼成功投考警隊服務市民

談及未來目標，二人均希望能投身警隊服務市民。程炫不諱言加入警隊是他眼前唯一目標，雖已成功通過第一關，進入香港警察學院修讀課程，但他還會繼續努力，將來加入警隊後亦會繼續進修，以成為督察作為最終目標。鄭廷峰則希望結合其過往於巴士公司的工作經驗，將來成為一名交通警察，繼續在職業路上奔馳。

過去有不少DAE紀律部隊課程畢業生成功投考警隊，例如在早前舉行的警察畢業會操中，港專有多位畢業生順利完成學警基礎訓練。（港專提供）

課程現正招生設有兼讀制 最快15個月可以修畢8個課程

由港專開辦的應用教育文憑（DAE）「學警預備訓練」課程現正招生，歡迎中六離校生、年滿21歲或以上，有志加入警隊的香港居民報讀。除了全日制課程外，亦設有兼讀制，上課時間將安排於平日晚間及週末全日，適合轉職人士。

學員最快15個月可以修畢8個科目，最長則可於4年內完成課程者，獲得等同文憑試5科2級學歷。除了可投考警隊外，亦可報考其他紀律部隊，如：懲教署、海關及消防處等。學員亦可選擇繼續升學，報讀高級文憑課程，再銜接學士學位課程。而港專DAE應用教育文憑課程畢業生報讀高級文憑課程，更可獲優先取錄。

事實上，過去有不少DAE紀律部隊課程畢業生成功投考警隊，例如在早前舉行的警察畢業會操中，港專有多位畢業生順利完成學警基礎訓練，當中年過40歲的梁同學更憑優秀表現勇奪警隊「銀笛奬」，證明只要存有追求夢想的心，年齡並不會是任何阻礙。