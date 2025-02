為圓警隊夢學生報讀港專DAE學警課程　獲DSE學歷增值備戰投考警隊

投身警隊服務市民是不少港人夢想,若要成為警員,除通過警隊考核、審查和訓練外,還需具備等同香港中學文憑試(DSE)5科2級學歷。程炫一直在外地求學,自小希望成為警察;鄭廷峰則曾任職巴士司機,現希望轉職加入警隊。因此二人就報讀了香港專業進修學校(下稱港專)與香港警察學院合辦的應用教育文憑(DAE)「學警預備訓練」課程,獲取文憑試相關學歷兼裝備自己,為投考警員作好準備。



程炫成功通過「學警預備訓練」課程甄選,於香港警察學院上課,並由警隊教官授課,期間有機會參觀不同前線單位及接受野外訓練,他稱教官教學風格開明、給予自由度,讓他更深入了解警隊工作。鄭廷峰雖未能通過甄選,但港專亦有安排前紀律部隊教官授課及進行各項訓練,擁有實戰經驗的導師,教授內容貼近紀律部隊工作,助他充份掌握投考警隊所需技巧。



從小立志成為警員 外地留學回港進修追夢

現年20歲的程炫曾於國際學校就讀高中,之後赴美國升讀物理治療學士學位課程。不過他坦言自己對物理治療興趣不大,而小時候一直希望成為警察,加上他回想起中學班主任為他作生涯規劃時,認為他性格樂於助人、富正義感,十分適合加入警隊,所以他毅然決定回港追夢。

不過程炫過往一直在外地升學,並不具備投考警員的學歷,即香港中學文憑試(DSE) 5科2級成績,無法直接投考警員,因此他選擇報讀港專與香港警察學院合辦的應用教育文憑(DAE)「學警預備訓練」課程,獲取投考警員的入場券。

港專與警校合辦DAE「學警預備訓練」 通過遴選有望無縫入學堂

課程為期一年,目標是讓學員全面了解警隊的運作和入職要求,並具備相應的體能和思維以應對實際工作中的挑戰。課程涵蓋「香港警隊實務」、「警隊入職準備」及「體能建立及思維啟發」3個指定選修科目,共180學時,由資深警隊教官任教。至於DAE的中、英、數必修科和其他補充科目,共420學時,將安排在港專上課。

成功通過警察招募組甄選的學員,將獲安排到位於黃竹坑的香港警察學院「警察基礎訓練學校」上課。課程期間,警隊會同步進行警員遴選程序,若成功通過遴選,更有望於完成DAE課程後,「無縫銜接」接受為期27星期的學警基礎訓練,正式「入班」。

學員稱課程大開眼界 提升解難應對能力及思維

程炫最終成功通過甄選,他表示課程讓他大開眼界,例如有機會參觀衝鋒隊、警察機動部隊等不同部門;教官亦教授如何用最精簡及準確的方式落口供、行動時最快的跑步方式。最令他印象難忘的則是「野外訓練」部份,他曾與5位隊員僅靠地圖和指南針,在2日1夜內完成教官指派的任務,令他深深明白溝通能力對警務人員的重要性。。

他特別提到教官授課並不如外界印象般嚴厲和刻板,反而是非常開明、給予學員適當自由度。程炫舉例,教官提出新一代準警員面對任何問題要學懂逆向思維及「Think out of the box」,而課堂亦會揉合不同社會情境及思維訓練,提升學員解難能力,令他深受啟發,相信將來成為警員後也能靈活應對不同狀況。

為轉職10年後重返校園 成績急起直追

另一位學生鄭廷峰於2014年應考中學文憑試,惟當時成績未如理想,遂選擇投身社會成為巴士公司學徒,後來成為巴士司機,其後經歷疫情,薪金被大幅調整影響生計,於是在退休警員的父親鼓勵下報讀港專DAE「學警預備訓練」課程,希望轉職成為警察,因為警隊工作多元化,可以接觸社會不同層面。

港專應用教育文憑(全日制)課程主任黃尚賢(右一)及應用教育文憑(全日制)課程副主任林俊(左一)會依據學生的學習能力,適時調整教學方式及提供適切支援。(陳葦慈攝)

鄭廷峰表示,事隔10年重返校園,一度適應困難,不過港專學習氣氛輕鬆,老師教學淺白易明,如今DAE必修的英文科和數學科成績已急起直追,更能用英語與外籍老師溝通,有信心順利畢業。他又指,港專非常關顧學生的學習進度及精神狀況,除了為學生提供額外的輔導班及備考班,港專導師及學生中心的社工更會經常留意學生的學習進度,了解他們的需要,從而提供適時的協助,讓他感到學習壓力大減。

港專資深教官授課 推薦參加三大招募計劃助投考警隊

雖然他未能通過警隊甄選,目前在港專修讀相關指定選修科目,不過他表示課程由曾任紀律部隊的資深教官授課,而且講解還非常詳細。他舉例,導師會仔細教導學員投考警員的面試技巧,並輔以實際例子和具體答題思路,有助他掌握不同類型的題目應對方式,建立成為警員所需具備的思維方式。

除面試外,投考警員亦需通過體能測試,鄭廷峰稱學校有提供體能訓練課程,並設有專用健身室讓他們在課餘鍛鍊體能。校方亦會推薦學生參加「警隊學長計劃」、「水警學長計劃」及「荃承計劃」等警隊招募計劃,讓他有機會深入了解警隊工作,為投考警隊做好準備。

鄭廷峰(左)及程炫(右)談及未來目標,兩位都希望成功投考警隊服務市民。(陳葦慈攝)

展望將來:盼成功投考警隊服務市民

談及未來目標,二人均希望能投身警隊服務市民。程炫不諱言加入警隊是他眼前唯一目標,雖已成功通過第一關,進入香港警察學院修讀課程,但他還會繼續努力,將來加入警隊後亦會繼續進修,以成為督察作為最終目標。鄭廷峰則希望結合其過往於巴士公司的工作經驗,將來成為一名交通警察,繼續在職業路上奔馳。

過去有不少DAE紀律部隊課程畢業生成功投考警隊,例如在早前舉行的警察畢業會操中,港專有多位畢業生順利完成學警基礎訓練。(港專提供)

課程現正招生設有兼讀制 最快15個月可以修畢8個課程

由港專開辦的應用教育文憑(DAE)「學警預備訓練」課程現正招生,歡迎中六離校生、年滿21歲或以上,有志加入警隊的香港居民報讀。除了全日制課程外,亦設有兼讀制,上課時間將安排於平日晚間及週末全日,適合轉職人士。

學員最快15個月可以修畢8個科目,最長則可於4年內完成課程者,獲得等同文憑試5科2級學歷。除了可投考警隊外,亦可報考其他紀律部隊,如:懲教署、海關及消防處等。學員亦可選擇繼續升學,報讀高級文憑課程,再銜接學士學位課程。而港專DAE應用教育文憑課程畢業生報讀高級文憑課程,更可獲優先取錄。

事實上,過去有不少DAE紀律部隊課程畢業生成功投考警隊,例如在早前舉行的警察畢業會操中,港專有多位畢業生順利完成學警基礎訓練,當中年過40歲的梁同學更憑優秀表現勇奪警隊「銀笛奬」,證明只要存有追求夢想的心,年齡並不會是任何阻礙。