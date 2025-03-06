耀中幼教學院冀上調內地收生限額與八大看齊　另籌備開辦博士課程

耀中幼教學院於今日（6日）舉行傳媒午宴，新任校長李敬廉在會上透露，學院的高級文憑內地生比例已達10%的上限，期望教育局能放寬至40%，與八大院校看齊。至於學院的學位及碩士課程，目前仍未獲批取錄內地生，他希望能盡快獲國家教育部批准收生。



耀中幼教學院將於今年9月開辦學位教師教育深造文憑（幼兒教育）課程（PGDE），每年提供20個學額。（金敏琍攝）

教育博士課程需求巨大

耀中幼教學院將於今年9月開辦學位教師教育深造文憑（幼兒教育）課程（PGDE），每年20個學額。此外，學院亦於今年9月開辦教育學碩士課程，學額逾100個。李敬廉指出，市場對幼兒教育課程需求龐大，學院正積極籌辦博士課程，初步計劃在3至5年內推出。他表示：「許多學生有意攻讀教育博士，但由於教資會提供的學位有限，許多有心讀博士的學生未必能找到機會。」

耀中幼教學院校舍。（耀中幼教學院網頁）

支持修訂《專上學院條例》 助加快新課程審批

《2025年專上學院（修訂）條例草案》將於明日（3月7日）刊憲，並於3月中提交立法會進行首讀及二讀。耀中幼教學院副校長（學術）鄭志強表示支持修訂，認為有助加快新課程的審批速度，使課程開設更符合市場需求。

畢業生就業率接近百分百

香港生育率持續低迷，過去4年近80間幼稚園結業。被問及畢業生就業情況，耀中幼教學院副校長（行政）林文全表示，學院的高級文憑及學士畢業生就業率「接近百分之一百」。他透露，去年有兩個辦學團體主動聯繫學院，希望轉介該校畢業生擔任旗下幼稚園教師，反映該校學生在市場上具競爭力。

林文全指出，耀中幼教學院在2023/24學年共有約300名學生，其中43%為非華語學生。這些學生因英語能力出色而受到市場歡迎，幼稚園亦相信能吸引更多非華語學童報讀，有助緩解收生不足問題，並為幼稚園帶來教育局的額外資助。根據現行政策，每所合資格幼稚園若取錄超過31名非華語學生，每年最多可獲逾87萬元額外資助。

耀中幼教學院將推出東盟及一帶一路國家學生獎學金計劃，進一步拓展國際生源。（金敏琍攝）

推動多元文化融合 吸引東南亞學生

李敬廉表示，學院致力推動多元文化融合，近期曾與多個東南亞領事館會面，包括「一帶一路」多國領事館，希望吸引更多學生來港進修。為增加吸引力，學院將推出東盟及一帶一路國家學生獎學金計劃，進一步拓展國際生源。

在談及幼教行業的未來發展時，李敬廉指出，現時許多雙職家庭面臨工作與育兒的雙重壓力，市場對全日制幼兒園需求上升，認為業界可以在這方面作出更多探討。