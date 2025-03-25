IVE生研發智能可再生能源系统「太陽能風樹」　推動高效能源方案

近年不少社區或村屋天台陸續安裝太陽能發電系統，唯當颱風來襲時太陽能板有機會飛脫構成危險。有見及此，香港專業教育學院（IVE）工程系學生研發出結合風能與太陽能發電系統的「太陽能風樹」，此裝置能因應天氣情況自動調節組件開合，除了提高產能效率外，同時避免被強風吹倒，為社區帶來安全及具效率的智能可再生能源方案，研發項目在多個比賽獲獎。



「太陽能風樹」設有「自動追光系統」及「風速監測系統」兩部分，前者可偵測太陽方向自動調整太陽能板升降及面向，後者可實時監察風速，在強風時自動收起太陽能板，避免被吹到。(VTC提供圖片)

「太陽能風樹」是由修讀電腦及電子工程高級文憑的葉東運（Jacky）及電機工程高級文憑的林昊熹（Matthew）求學時，一起參加市區重建局與IVE合辦的「『縱』智成城」創意工程及建築設計比賽」所設計出來。「太陽能風樹」結合太陽能及風力發電系統，設有太陽板和風葉等組件，系統的獨特之處是加入「自動追光系統」及「風速監測系統」兩大功能。「自動追光系統」可偵測太陽照射的方向自動調整太陽能板的升降及面向，提升產能效率；「風速監測系統」則可實時監察風速，在強風時自動收起太陽能板，避免被吹倒。

葉東運表示，參賽期間適逢超強颱風蘇拉襲港，本港出現天台太陽能板遭吹脫的事件，讓他想起家人兒時面對惡劣天氣造成電力供應不穩定的經歷，遂提出設計無懼風雨的可再生能源裝置。而林昊熹則是對可再生能源感興趣，故將電機知識學以致用，集中構思硬件配置及能提升效率的能源傳遞方案。

他利用太陽能板及風力感應器，配合具油壓調節功能的機械臂作為裝置骨幹的設計，使太陽能風樹能在惡劣的天氣運作；葉東運則負責編寫裝置的自動化運作程式及操控介面，並將系統連結至公共氣象數據，收集風速、風向及日出時間等資料，讓裝置能按實時數據自動調整至最佳的產能模式。

二人研發的第一代「太陽能風樹」現已交予修讀電腦及電子工程、電機工程，以及電腦及數據工程高級文憑的IVE師弟妹接力，在VTC智慧城市創新中心的支持下進行第二代的研發，冀進一步完善設計。團隊在原有的基礎上，優化裝置的外觀及產能效率，完善太陽能板的開合功能，呈現出更貼合「樹型」的外觀。

VTC智慧城市創新中心署理高級項目主任杜璟庭（中）表示，中心與業界合作，希望於海濱位置設置「太陽能風樹」的原型機，收集應用數據作進一步發展。(VTC提供圖片)

創新中心的署理高級項目主任杜璟庭表示，「太陽能風樹」的構思適合為公園及社區中心等設施提供額外的供電選擇，推廣可再生能源及綠色生活。中心現正與業界洽談，希望於今年能在海濱位置設置「太陽能風樹」原型機，收集應用數據作進一步發展。此外，原型機亦會在不同場合展出，向公眾推廣可再生能源應用。