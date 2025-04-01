城大與劍橋大學攜手推出兩校亞洲區規模最大全球研究合作計劃

城市大學（城大）與劍橋大學於昨日（3月31日）宣佈一項全球研究合作計劃，代表兩所院校的夥伴關係進入新里程，有望在全球研究領域上發揮更強影響力，而此項合作會是劍橋大學與亞洲地區大學中規模最大的博士後計劃。



計劃將涵蓋STEM及非STEM領域，城大四所學院和劍橋大學六個學系將會合作，聘請18位博士後研究員進行研究，通過發揮兩校的研究優勢，提升雙方的研究能力及全球影響力。



城大與劍橋大學宣佈一項全球研究合作計劃，是劍橋與亞洲地區大學中規模最大的博士後計劃。（左起）劍橋大學校長Deborah Prentice教授和城大校長及大學傑出教授梅彥昌教授。

城大與劍橋大學合作培養年輕學術研究人員 營造有利於長期培育世界級人才環境

城大與劍橋大學的合作計劃為期三年，18名博士後研究員將以劍橋大學為研究基地，透過使用當地的頂尖實驗室和豐富資源，盡可能發揮兩校的研究優勢。此外，是次計劃將積極促進年輕學術研究人員間的流動性，營造有利於長期培育世界級人才的環境。城大及劍橋的首席研究員將緊密合作，共同監督這18名博士後研究員，確保他們獲得全面的研究體驗。

合作計劃將透過整合跨學科專業知識，推動前沿研究及開發創新解決方案，以應對當下的全球挑戰，包括氣候變化、醫療保健、材料科學及都市福祉等議題。計劃更體現兩校對於促進國際合作及學術卓越的承諾，以及為培育下一代全球領袖建立重要基礎。

雙方簽署全球研究合作計劃 見證兩校全新夥伴關係

城大校長梅彥昌教授（右）和劍橋大學校長Deborah Prentice教授（左）簽署全球研究合作計劃。

城大校長梅彥昌教授和劍橋大學校長Deborah Prentice教授在儀式上，簽署全球研究合作計劃，見證兩校全新夥伴關係。

城大校董會主席魏名成（明德）先生

城大校董會主席魏名成（明德）先生致辭時表示︰「這次合作正好彰顯領先大學在共同使命下合作，可以達成豐碩成果。我們非常期待雙方的合作所帶來的突破性創新研究。」

城大於2023年推出「傑出客座教授計劃」，現時已有多達10位劍橋大學的學者參與。在城大與劍橋大學的長期合作關係之上，兩校共同推出的全球研究合作計劃將促進雙方多個學院和學系間的交流合作、匯聚國際學術科研力量，並為博士後研究員提供充滿活力且多元文化的學術研究環境。在提升兩校的研究實力和影響力，亦共同推動區域和全球性研究項目，為全球建設更美好的未來。

城大校長及大學傑出教授梅彥昌教授

梅校長表示︰「我們期望能攜手創造具全球影響力的創新研究。是次與劍橋大學的合作計劃更充分體現兩校透過持續推動創新，以應對全球緊迫挑戰的共同願景。」

劍橋大學校長Deborah Prentice教授

Prentice教授指︰「作為一所國際化學府，我們肩負著與環球合作夥伴共同推動更緊密學術合作的使命和責任。我們所建立的積極合作關係，不僅對兩校有所裨益，整個國際社群亦將共同受益於我們攜手努力的成果與願景。我對是次共同推出的合作計劃感到十分欣喜。」

城大與劍橋大學開展全球研究合作計劃，標誌著雙方的夥伴關係進入新里程，在全球研究領域上發揮更強的影響力。

城大—劍橋獎學金計劃為菁英學子打造赴劍橋攻讀碩士級課程寶貴機會

除了博士後研究計劃之外，城大與劍橋大學亦有設立獎學金計劃，以鼓勵菁英學子前往劍橋大學攻讀碩士課程。

城大—劍橋大學露西．卡文迪許學院（Lucy Cavendish College）碩士課程獎學金計劃

2025/26學年起，每年資助最多20名學生前往劍橋大學攻讀碩士課程，每名學生將獲資助一年全日制碩士課程全額獎學金。

劍橋大學賈吉商學院（Judge Business School）金融碩士課程獎學金計劃

2025/26學年起，每年資助最多6名城大商學院學生前往劍橋大學賈吉商學院修讀金融碩士課程。

劍橋大學藝術與人文學院（School of Arts and Humanities）數碼人文學碩士課程獎學金計劃

2025/26學年起，每年資助1名城大媒體與傳播系學生前往劍橋大學藝術與人文學院攻讀數碼人文學碩士課程。

劍橋大學露西．卡文迪許學院研究碩士課程獎學金計劃

每年資助2名城大研究碩士生前往劍橋大學露西．卡文迪許學院進修，及後返回城大並於劍橋大學和城大學者共同指導下攻讀博士學位課程。

劍橋大學紐納姆學院（Newnham College）研究碩士課程獎學金計劃

每年資助2名城大女性研究碩士生前往劍橋大學紐納姆學院進修，及後返回城大並於劍橋大學和城大學者共同指導下攻讀博士學位課程。