城大夥頂尖大學領袖參與大學校長高峰論壇　探討大學管治與創新

「大學校長高峰論壇2024」周一（2日）起一連兩日舉行，邀請了逾50位來自世界知名大學的講者和領袖，就人工智能、大學管治和未來教育等多個重要議題作出分享。城市大學受邀參加論壇及主持「大學管治與創新」小組討論環節，期間更與薩里大學簽署合作協議，為開拓雙方學生交流機會奠下基礎。



城大校長梅彥昌主持「大學管治與創新」小組討論環節。（城大提供圖片）

「大學管治與創新」小組討論環節由城大校長梅彥昌主持，與世界頂尖學府的學術領袖共同探討創新管治模式，包括國際夥伴關係、跨學科研究，以及科技融合，以持續促進環球合作。梅校長表示，大學需札根本地，與世界聯繫。在全球化的影響下，以創新管治模式應對現今社會面臨的共同挑戰至為重要。

致力推動「留學香港」品牌

梅校長之後介紹城大在推動創新發展和環球合作的最新舉措，並指城大將繼續推動啟發性、互動性和創新性教育，為香港成為國際專上教育樞紐和建立「留學香港」品牌作出貢獻。

逯教授（左）和梅校長簽署合作協議。（城大提供圖片）

此外，梅校長和薩里大學校長逯高清教授在論壇舉行期間簽署合作協議，為城大和薩里大學的本科生設立以創新創業為重點的交流計劃。該計劃將為交換生提供培訓機會，讓他們在參與計劃的機構體驗工作。

目前城大一共吸引了來自全球80多個國家或地區的學生，並與44個國家或地區締結逾400個交流合作計劃，合作夥伴包括新加坡國立大學、北京大學、薩巴拜耶夫哈薩克國立科技大學、清華大學、劍橋大學，以及南非約翰內斯堡大學等。