大學排名｜城大蟬聯THE全球最國際化大學第一位　科大大進步列第2

英國泰晤士高等教育（THE）周三（19日）公布2025年度「全球最國際化大學」，香港城市大學在全球逾2,000所入選的頂尖學府中，蟬聯第一位。校方指這彰顯城大在促進國際化方面成就卓越，積極推動香港成為國際專上教育樞紐及打造「留學香港」品牌。



香港科技大學躍升7位，至全球第二名，校方認為國際化成果備受肯定。



城大表示，校方在「國際學生和教員比例」等多項評審指標表現出色。（城大提供圖片）

THE根據2025年世界大學排名的數據，評選全球2,092所大學，其中來自40個國家或地區的217所大學，包括蘇黎世聯邦理工學院、倫敦帝國學院、劍橋大學和牛津大學等頂尖學府均達到指標。

城大表示，校方在「與國際學者共同發表學術文章」等多項評審指標表現出色。（城大提供圖片）

城大表示，憑藉多項評審指標的出色表現，包括「國際學生和教員比例」、「與國際學者共同發表學術文章」，以及「國際聲譽」，今年再次榮登「全球最國際化大學」榜首。城大校長梅彥昌說，感到鼓舞，指這項殊榮反映城大在推動國際化教育和研究協作方面保持優勢，成就備受國際認可。

科大在全球最國際化大學排名中躍升7位，至全球第2名。（資料圖片）

香港科技大學躍升7位，至全球第2名。校方表示，一直致力提供一個國際化和多元化校園，教職員與學生來自全球逾40個國家及80多個地區；過去數年，學士課程每年所錄取的非本地生中，近一半來自中國內地以外、包括美洲、東西歐、澳洲，非洲及亞洲等地區。

科大續說，與全球逾300名國際夥伴在學術、研究和產業合作方面具有緊密的合作關係。大學將繼續一如既往，不斷求進，致力推動創新及科研，以及為我們的學生提供最優質的教育。