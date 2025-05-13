宏恩基督教學院目標10年內升格大學　正申請大圍用地建新校舍

宏恩基督教學院昨日（12日）舉辦五周年分享會，校長崔康常表示，學院現時有超過500名學生，已收到超過1,100份下學年入學申請，預料新學年學生人數超過700人，期望日後學生人數突破1,000人。他又提到，學院位於美孚的新校舍將於新學年開幕，而學院亦正申請大圍用地以建設新校舍，並期望10年內能升格大學。



宏恩基督教學院校長崔康常（左）及基督教事工學院教授兼系主任吳瑞龍（右）於分享會後接受訪問。（盧勁揚攝）

美孚設新校舍配合學生人數增長 望放寬錄取非本地生限制

宏恩基督教學院校長崔康常表示，受惠學額加令學生人數逐步上升，「有啲課程我哋收到爆，有啲人仲等緊」，「亦因為呢個原故，評審局（學術及職業資歷評審局）就要求我哋一定要有新嘅校舍，設計上面積多啲，佢先可以畀你收（生）」，學院因此以年租500萬元租用美孚新校舍。

他表示，學院將申請大圍用地，如成功料將以約5億元興建新校舍，相信屆時可透過捐款奉獻獲得部份資金，同時會向政府申請免息貸款。

現時宏恩設有學士課程和高級文憑課程，其中高級文憑課程可取錄一成非本地生，因此該校逾九成學生屬本地生，而非本地生主要來自內地，期望未來可以取錄更多非本地生，及容許學士課程招收非本地生。崔康常補充，現時學院學生人數按年上升，認為學院在《專上學院條例》修訂通過後，亦沒有殺校危機。

宏恩基督教學院的基督教事工高級文憑課程開辦已經5年，昨日舉行分享會分享成果及未來發展。分享會上，有學生及教會人士分享見證。（宏恩基督教學院提供）

強調「一定要做私立大學」

被問到會否有意升格成私立大學，崔康常直指「一定要做私立大學」，認為有助收生及營運，又以樹仁大學為例，該校於升格後收生增加並錄得盈餘。他又指，學院與大學在外國具同等地位，但香港文化與外國不同，公眾普遍認為大學地位較高，升格對畢業生有正面影響。

他提到，如果學院升格成為大學，不會強調是基督教大學，只強調基督精神，甚至連校名都可以略去「基督教」，例如只叫「宏恩大學」即可。他又指，學院沒有要求教職員必須要是基督教徒，入職後只需要尊重基督教即可，但不乏教職員於入職後成為基督徒。

學院著重培訓僕人領袖 入學不須信基督教

現時宏恩基督教學院亦有開設心理學、社會工作、幼兒教育、物業管理等課程，崔康常指學院特色之一是課程會融入基督教價值觀，訓練學生為僕人領袖（Servant Leadership），培養學生謙卑及誠信等價值觀。

基督教事工學院教授兼系主任吳瑞龍表示，學院另一特色是設有全體學生都需要出席的早會，由基督教領袖於會上分享見證。他強調早會的目的不是向學生傳福音及強逼信教，而是希望學生將該些經歷應用於學習中。

他又指，學院課程獲得政府資歷架構認證，畢業生出路不限入教會工作，可選擇包括投考公務員或成為教師任教宗教科等，而一般神學院課程只獲教會認可，學歷只於應徵教會工作時獲承認。