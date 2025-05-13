宏恩基督教學院目標10年內升格大學　正申請大圍用地建新校舍

撰文：盧勁揚
出版：更新：

宏恩基督教學院昨日（12日）舉辦五周年分享會，校長崔康常表示，學院現時有超過500名學生，已收到超過1,100份下學年入學申請，預料新學年學生人數超過700人，期望日後學生人數突破1,000人。他又提到，學院位於美孚的新校舍將於新學年開幕，而學院亦正申請大圍用地以建設新校舍，並期望10年內能升格大學。

宏恩基督教學院校長崔康常（左）及基督教事工學院教授兼系主任吳瑞龍（右）於分享會後接受訪問。（盧勁揚攝）

美孚設新校舍配合學生人數增長　望放寬錄取非本地生限制

宏恩基督教學院校長崔康常表示，受惠學額加令學生人數逐步上升，「有啲課程我哋收到爆，有啲人仲等緊」，「亦因為呢個原故，評審局（學術及職業資歷評審局）就要求我哋一定要有新嘅校舍，設計上面積多啲，佢先可以畀你收（生）」，學院因此以年租500萬元租用美孚新校舍。

他表示，學院將申請大圍用地，如成功料將以約5億元興建新校舍，相信屆時可透過捐款奉獻獲得部份資金，同時會向政府申請免息貸款。

現時宏恩設有學士課程和高級文憑課程，其中高級文憑課程可取錄一成非本地生，因此該校逾九成學生屬本地生，而非本地生主要來自內地，期望未來可以取錄更多非本地生，及容許學士課程招收非本地生。崔康常補充，現時學院學生人數按年上升，認為學院在《專上學院條例》修訂通過後，亦沒有殺校危機。

宏恩基督教學院的基督教事工高級文憑課程開辦已經5年，昨日舉行分享會分享成果及未來發展。分享會上，有學生及教會人士分享見證。（宏恩基督教學院提供）

強調「一定要做私立大學」

被問到會否有意升格成私立大學，崔康常直指「一定要做私立大學」，認為有助收生及營運，又以樹仁大學為例，該校於升格後收生增加並錄得盈餘。他又指，學院與大學在外國具同等地位，但香港文化與外國不同，公眾普遍認為大學地位較高，升格對畢業生有正面影響。

他提到，如果學院升格成為大學，不會強調是基督教大學，只強調基督精神，甚至連校名都可以略去「基督教」，例如只叫「宏恩大學」即可。他又指，學院沒有要求教職員必須要是基督教徒，入職後只需要尊重基督教即可，但不乏教職員於入職後成為基督徒。

學院著重培訓僕人領袖　入學不須信基督教

現時宏恩基督教學院亦有開設心理學、社會工作、幼兒教育、物業管理等課程，崔康常指學院特色之一是課程會融入基督教價值觀，訓練學生為僕人領袖（Servant Leadership），培養學生謙卑及誠信等價值觀。

基督教事工學院教授兼系主任吳瑞龍表示，學院另一特色是設有全體學生都需要出席的早會，由基督教領袖於會上分享見證。他強調早會的目的不是向學生傳福音及強逼信教，而是希望學生將該些經歷應用於學習中。

他又指，學院課程獲得政府資歷架構認證，畢業生出路不限入教會工作，可選擇包括投考公務員或成為教師任教宗教科等，而一般神學院課程只獲教會認可，學歷只於應徵教會工作時獲承認。

理大推醫工結合　研AI肺部放射治療輔助系統　改善患者術後生活方大獲逾7,000萬研究資助 　項目包括線上輔導平台減家長育兒壓力浸大協理副校長：創意無得教但可培養　建議中小學生學少啲多探索科大學者與全球研究員膺基礎物理突破獎　獲「科學界奧斯卡」教大舉辦自閉症研討會　探討如何為自閉症學生提供合適支援
01教育