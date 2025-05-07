浸大協理副校長：創意無得教但可培養　建議中小學生學少啲多探索

香港政府近年積極推動創意產業發展，將其視為經濟新動力。究竟何謂創意？又該如何學習？浸會大學協理副校長（跨學科教育）張國威指出，創意「無法直接教授」但可透過訓練培養。他強調：「創意就是用新方法連結不同的知識點」，若學生僅模仿既定方法，則無法真正培養創意。關鍵在於提供實踐平台與開放環境，讓學生自主探索知識連結，這正是跨學科教育的核心價值。



浸會大學協理副校長（跨學科教育）張國威指，創意「無得教」但「學得來」。（黃寶瑩攝）

創意「無得教」但學得來

談到創意，浸會大學協理副校長（跨學科教育）張國威指出，當原本毫無關聯的事物產生新的聯繫，創意便隨之而來。因此創意「無得教，我這樣connect，然後你照抄，那就不是創意」，重點在於學會從不同角度建立聯繫，從而啟發創意，因此創意學得來，可以透過訓練培養。學校應提供平台及環境，讓學生自行嘗試連接不同知識，而非把固定方法強加給學生。

不過創意需要「素材」，就像砌積木一樣先要有各種形狀的零件。因此他強調，「基礎知識一定要懂」。要是沒有足夠的知識儲備，再聰明也難以進行創意連結。學生必須先掌握不同領域的基礎知識，才能進一步組合出創意。

張國威指出，浸大會通過強化學生在文化、商業、技術等方面的基礎知識，來培養學生的創意能力。此外，讓不同專長的學生合作，是激發創意的好辦法。浸大會通過項目式課程及實習機會，讓學生有機會和不同學科的同學合作，共同進行創新。

除了創意，人工智能（AI）應用亦是各行各業的發展大趨勢。張國威表示，未來的學生不僅要了解人工智能的基本概念和原則，還要具備應用能力，能在不同領域有效利用AI工具，提升個人、學術及職業生活的生產力。同時不能忽略倫理與批判意識，成為負責任的使用者。

浸會大學協理副校長（跨學科教育）張國威稱， 年輕人已經被學習填滿所有自主思考空間。（黃寶瑩攝）

建議中小學生「學少啲」 騰出空間自主探索

談到中小學生該如何提升創意及 AI 相關素養和技能，為升讀大學及未來職場做準備，張國威提出了「學少啲」的關鍵觀點。

他先說明自己希望下一代具備的特質，就是包括人工能等不同面向的知識都保持好奇；欣賞不同文化；透過嘗試不熟悉的事物，主動探索自身潛力；並樂於與背景多元的人互動及合作。

張國威解釋，現在年輕人已經被學習填滿所有自主思考空間，「不斷不斷餵嘢畀佢哋」，所以應提供平台與空間，讓年輕人在安全的環境中自由嘗試、發掘自己的興趣與潛能。

更重要一點是要引導他們從不同角度連結資訊，他舉例「不是數學強就催谷數學」，認為年輕人可透過跨學科共同探索與討論，引導他們從不同角度連結資訊，激發創意。

浸會大學協理副校長（跨學科教育）張國威稱，單一學科的知識已無法應對當前的種種挑戰。因此需要具備跨學科知識的人才。（黃寶瑩攝）

擺脫「怕出錯」心態作嘗試 著眼過程多於成果

除了「學少啲」，張國威認為家長與老師更應讓學生學會從失敗中學習（learn to fail），要擺脫「怕出錯」的心態作出嘗試，著眼過程多於成果。他建議去試一些非自己強項的事情，或能從中發掘潛能及激發創意。即使結果未達預期，也可培養出更具韌性與創新力的下一代 ，使他們「敢於突破框架、樂於接納差異，並能在不斷變化的世界中主動建構屬於自己的知識版圖」。

世界複雜多變 培育跨學科人才應對挑戰

無論是創意還是 AI 相關素養與技術，張國威多次強調跨學科學習的重要性。他認為，隨著科技發展、氣候變化以及地緣政治緊張等問題日趨複雜，單一學科的知識已無法應對當前的種種挑戰。因此需要具備跨學科知識的人才，能夠在真實世界中進行有效的溝通與合作，從而推動解決方案的創新。

浸大於2025/26學年推出全新的本科課程架構，主要包括跨學科課程、第二主修及自訂主修，旨在培養未來能適應及塑造社會的學生。（黃寶瑩攝）

浸大推出新本科課程架構 學生可自由靈活組合

考慮未來的社會需要以及大趨勢，張國威表示，浸大於2025/26學年推出全新的本科課程架構，主要包括跨學科課程、第二主修及自訂主修，旨在培養未來能適應及塑造社會的學生。

他指，浸大重構了一個靈活且適應性強的本科課程，讓學生可以根據個人志向自由組合不同的課程組件，包括主修、副修、專業和選修課程。他認為課程設計有助於學生轉換職業或同時擔任多個職位，目標是提升至培養能夠塑造未來的學生，讓學生能夠設計、實施並貢獻於未來的社會、教育、組織和金融系統。