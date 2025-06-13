嶺南大學研究論文獲國際大獎　揭示工作家庭互動對個性的影響

嶺南大學管理學學系助理教授（研究）張宏教授及其研究團隊，憑藉探討工作與家庭關係的研究論文，榮獲 2025 年 Rosabeth Moss Kanter Award for Excellence in Work-Family Research。該獎項由普渡大學家庭中心及波士頓大學工作與家庭中心頒發，旨在表彰跨學科領域中最卓越的工作與家庭研究成果。



嶺南大學管理學學系助理教授（研究）張宏教授及其研究團隊，憑藉探討工作與家庭關係的研究論文，榮獲 2025 年 Rosabeth Moss Kanter Award for Excellence in Work-Family Research。（嶺南大學提供圖片）

得獎論文《生氣了？工作與家庭經歷對個性的影響及兩者交互關係》早前發表於國際學術期刊《人格與社會心理學期刊》。研究聚焦成年中期及晚期階段，分析工作與家庭的衝突及促進關係，如何透過焦慮情緒的變化，影響盡責性、外向性、宜人性與神經質等人格特質的發展。

研究數據來自美國中年調查和健康與退休調查兩項縱向研究。結果顯示，持續積累的負面工作家庭經歷，會導致個體神經質水平升高、外向性弱化，而積極的經歷則能緩解神經質傾向，增強外向性。

關注大灣區中晚專業人士情感與心理需求

張宏教授指出，這項研究與香港及大灣區關係密切，香港作為快速老化的社會，大灣區是科技驅動的經濟樞紐，均需關注職業生涯中晚期專業人士的情感與心理需求。

張宏建議，實施靈活工作安排、家庭福利等措施，可降低長期神經緊張，促進工作家庭平衡，提升生活質量；量身定制的人力資源培訓，則有利於增強員工心理韌性，對維持大灣區社會經濟競爭力至關重要。

參與是次研究的學者還包括中文大學商學院管理學系副教授李文東教授、深圳大學微眾銀行金融科技學院、深圳南特金融科技學院助理教授王潔欣教授、南佛羅里達大學心理學系教授 Tammy Allen 教授、上海財經大學商學院人力資源管理系助理教授張昕教授、中大管理學系博士候選人俞凱麗、密歇根州立大學人力資源與勞動關係教授黄磊教授、亞馬遜高級研究科學家 Liu Mengqiao 博士和西德州農工大學管理、營銷與綜合工商系教授Andrew Li 教授。