嶺大校長談AI世代人才密碼　領域知識不能取代AI需培育複合型人才

ChatGPT在2022年底橫空出世，拉開了生成式人工智能（AI）序幕，不單迅速改變了各行各業的運作，亦對全球教育界帶來衝擊。學生要學什麼？應怎學？嶺南大學校長秦泗釗接受「01教育」專訪時表示，現在是知識性革命時代，學生應透過「用中學」熟練與AI互動技巧，提昇AI素養能力，利用AI提高生產力解決「腦力」問題，並需學習慎思明辨及高階思維，結合自己專業領域知識成複合型人才。



這是最好的時代，也是最壞的時代。生成式AI數秒就能生成一篇詞藻華麗的文章、一份詳盡的會計紀錄，人們可以輕易獲得所需要資料，提高工作效率，但同時世上有很多工種正在被AI取代......

知識性革命時代 既是衝擊亦是機遇

秦泗釗指出，世界現處於知識性革命時代，傳統工業革命是機械替代體力，現在是AI令人類「腦力」增強。特別是生成式AI用海量數據打造成超巨大的模型，對各行各業乃致教育界既是沖擊亦是機遇，學校要推動AI教育、學生要熟練AI操作及互動技巧，提昇AI素養能力，減少被淘汰可能。

嶺南大學校長及韋基球數據科學講座教授秦泗釗洞察AI對教育界機遇，帶領嶺大更上一層樓，發展成「數字時代文理融合研究型博雅大學」。（羅國輝攝）

早著先機擁抱AI 實現跨越式發展

他以嶺大為例，數年前當歐美一些高等學府對AI抱懷疑而卻步時，嶺大已開放ChatGPT供全校師生員工免費用，同時率先為商學院本科一年級生開設學習使用ChatGPT的課堂。及至去年，全校本科生都要修讀生成式人工智能的核心科並應用於實踐，使嶺大有跨越式發展。

「以前我們跟高科技沒有太大關系，到現在我們必須去領導這個事情的發展。AI在教育裡產生的影響，如何去應對，如何去擁抱AI帶來的優勢，讓我們的學生掌握、讓我們學生畢業後在他的工作崗位上發揮優勢。」

嶺南大學校長及韋基球數據科學講座教授秦泗釗受邀出席世2025世界數字教育大會中的「智能時代教師角色轉變與能力提升」論壇。（嶺南大學提供圖片）

培育 AI 無法取代的核心能力

在 AI 時代下，秦泗釗認為未來教育應聚焦著力培養學生「高階思維」（high order thinking）及慎思明辨（critical thinking）這類 AI 無法取代的核心能力。

秦泗釗稱，學生須學會「指導 AI 做事」，在與 AI 的反覆對話中調整指令、判辨 AI 輸出的內容是否正確，這正是AI不能取代的能力，​同時大學亦會訓練學生在「沒有 AI 時也能獨立完成」的基礎能力，確保技術應用與領域知識（domain knowledge）的重要。

要培養出高階思維及慎思明辨，秦泗釗認為必需讓學生透過「用中學」，透過人機互動強化主導能力，而學習過程老師指導至關重要，需引導學生正確使用 AI 工具，在 AI 內容不符預期時，帶領學生分析問題、調整關鍵字或指令，於過程中培養慎思明辨思維。

學生既需依賴 AI 完成低階任務，更要保持獨立判斷能力。運用高階思維指導 AI，如平面設計中多次互動調整參數，在不斷實踐調整中培養相關思維。

嶺南大學校長及韋基球數據科學講座教授秦泗釗表示，未來教育應聚焦著力培養「高階思維」及批判性思維，這類 是AI 無法取代的核心能力。（羅國輝攝）

領域知識不能被AI取代 靠人把關判斷

既然AI「萬能」，那搞懂AI就好了，還需讀文學、習語言，學習不同學科的領域知識嗎？秦泗釗明確指出，「AI再厲害也替代不了domain experts（領域專家）」，有AI學生還是要讀書。

他以會計為例指出，會計規範是人類認定的專業準則，AI 生成的內容是否符合行業條例，必須依賴具備領域知識的人進行鑒定與質量把控（quality control）。因此，嶺大強調培育「複合型人才」， 既要傳授傳統領域知識，確保學生掌握專業底蘊，又要訓練 AI 工具應用能力，使技術成為輔助專業判斷的手段。

他強調，領域知識是應用 AI 的根基，唯有紮實掌握專業知識，才能在 AI 時代保持主體性，避免陷入技術依賴的盲區。這種「領域知識與 AI 技術並重」的教育理念，旨在培養既能駕馭工具、又具備深度專業判斷力的未來領軍人才。

建立價值觀體系 為學生設AI防御系统

此外，秦亦強調領域知識有助價值觀體系的建立，強化慎思明辨能力。他以一則笑話說明其重要性，指有人叫AI生成一個古典文學故事，結果搞出了孫悟空與林黛玉談戀愛。因此他認為在面對AI時代的文化衝擊，「學生還是要讀領域範圍內那些經典，透過經典學習、批判思考與實踐應用，不斷強化辨識AI幻覺，建立AI防御系统」。

嶺南大學校長及韋基球數據科學講座教授秦泗釗強調，領域知識有助價值觀體系的建立，強化慎思明辨思維。（羅國輝攝）

突破傳統 探索AI教學新路徑

在教學實踐中，秦泗釗認為教師需自主探索創新方法，因現階段針對生成式AI，並無標準教材或工具可循，應善用公開資料，再結合專業然後向學生講解，「我們不要等到標準教材出來再做」。

嶺大在去年牽頭，聯合中文大學、科技大學和理工大學，開發了一套教師備課平台IDEAL-Gen.AI。平台突破傳統教學模式，教師可利用平台生成合適案例，精準對接多元化教學需求。備課平台推出約一年，已生成了大約6,000個教案。

深圳研究院已投入運作 研擴建校舍

談及嶺大未來發展計劃，他指學校現時位處洪水橋邊上，期望延伸至北部都會區，期望政府將擬搬遷的屯門濾水廠約 5 英畝土地劃歸，以擴建校舍，同時爭取提高現有校園容積率與限高限制。

嶺大強調培育「複合型人才」， 既要傳授傳統領域知識，確保學生掌握專業底蘊，又要訓練 AI 工具應用能力，使技術成為輔助專業判斷的手段。（嶺南大學提供圖片）

大灣區佈局上，嶺大在深圳研究院已投入運作，另外即探討在廣州建設新校舍，目標是完成探討後在五年內投入運作。此外，嶺大第一期超預中心「嶺南HPC NexT」已落成及正式啟用，第二期將擴建圖形處理器（ GPU ）主導的 AI 計算設施，並擬與數碼港合作強化資源互補。

數字時代文理融合研究型博雅大學

嶺南大學以「數字時代文理融合研究型博雅大學」為發展定位，致力於引領全球博雅教育在數碼時代的創新轉型。秦泗釗指出，未來將重點發展文理融合，培養兼具技術實力與人文思辨的領軍人才，通過跨學科實踐探索數字時代的全人發展模式，力圖在科技創新與人文關懷之間達成平衡。