嶺大校長領軍以AI 革新智慧城市　深圳地鐵客流預測系統奪發明獎

嶺南大學校長秦泗釗自 2023 年 7 月正式上任以來，即便公務繁重仍堅守學術前沿，積極推動嶺大與深圳及大灣區夥伴院校的緊密協作，同時擴展國際學術網絡，矢志將學校發展為「數字時代文理融合研究型博雅大學」。



早前他率領團隊開展的「AI 融入智慧城市」研究備受關注，當中「使用多時間尺度模型預測乘客在各地鐵站點人流量的方法和裝置」為深圳地鐵設計的實時監測及預測系統項目，近日更獲第50屆「日內瓦國際發明展」銀獎。



AI 系統破解城市客流難題

研究項目由深圳市科技創新委員會資助研發，該系統運用人工智能（AI）算法分析整合「深圳通」刷卡數據，並用AI實時獲取社交媒體、票務平台等訊息，動態監測大型活動，並預測地鐵網絡中的乘客目的地及出行時間分布，從而分析乘客出行規律。系統結合實時數據預測未來客流趨勢，大大提高準確性，有助於緊急情況下疏散人流。

使用互動式視覺化軟件在地圖上實時監控和顯示預測結果。（嶺南大學提供圖片）

秦泗釗和他的團隊在該研究中加入了互聯網搜索，讓AI分析受大型活動或事件影響區域的交通的擁擠程度，有助乘客智慧出行。

準確度與私隱保護並重

啟德體育園落成後經常舉辦大型活動、表演，秦泗釗亦曾到訪觀賞國際七人欖球賽。他舉例，若將系統應用於啟德體育園，每當舉辦大型活動時，系統可即時分析場館周邊地鐵站的擁擠程度，輔助乘客規劃路線，避免出現散場後滯留難行的情境。

針對數據私隱問題，秦泗釗強調，系統僅採集匿名化的人流統計數據，絕不涉及個別用戶的身份資訊，確保符合資料保護規範。

嶺南大學校長秦泗釗矢志將學校發展為「數字時代文理融合研究型博雅大學」。（羅國輝攝）

學科領域知識與AI有機結合

談到相關項目最具挑戰的地方，秦泗釗認為是把AI和領域知識的有機結合。「全用AI不行，你不用AI也不行，就是AI加上domain knowledge（領域知識）這個很重要，不然你做模型做任何一件事情，選擇是無限多個，你選什麼呢？它那個構造還是要專家知識去支配，由人做一些決策，剩下的AI去做。」

嶺南大學校長秦泗釗領導的項目團隊成員，嶺大數據科學學院工業數據科學學部博士後研究員劉乙人，在「日內瓦國際發明展」上代表領獎。（嶺南大學提供圖片）

相關項目最近在「日內瓦國際發明展」獲得了銀獎殊榮，得到國際肯定，但獎項只是錦上添花，利益社會民生及培育人才，才是最終目標。「大學做研究一方面會產生IP（知識產權），另一方面是產生受過專業訓練的人才，我們用這種計畫來訓練的一個好的Postdoc或者PhD博士畢業生。 他學會了，他將來再做別的事，這個已經是一個很好的資源了。」

團隊研究與港鐵合作 推動智慧城市發展

秦泗釗透露，相關技術亦可應用於香港鐵路網絡，目前正研究與港鐵合作可能性，將 AI 預測技術融入智慧城市發展，並計劃將研發的站點熱力圖和大型活動熱力圖整合至地圖應用程式，進一步提升公眾出行體驗。

包括秦泗釗及其團隊的地鐵項目研究在內，嶺大在「日內瓦國際發明展」共勇奪五個獎項，並贏取包括大學歷來首次榮獲的評審團嘉許金獎，以及兩個銀獎和兩個銅獎，創歷年新高。