香港製造・香港大學｜曲棍球香港代表的原點　四年一夢搏盡無悔

【《01體育》從2月25日起，一連五星期推出「香港製造」系列，五組受訪者從我城每個小小的點，訴說關於「852」的信念。最後一期，有畢業於香港大學、現香港女子曲棍球隊成員全思思，回到港大，從懵懂少女談到搏盡無悔的香港精神。】

草地曲棍球，在香港可算是冷門項目；但在香港大學，卻是貫穿舍堂生活，象徵熱血的重要元素。

這天和港大舊生全思思一起重返校園，久別5年，她心心念念的李國賢堂（Simon K.Y.Lee Hall）謝絕外人探訪，當年日夜流連的沙灣徑運動場，也得職員通融才能入內，香港大學早已物是人非。

屬於全思思的香港大學，不在2023年的今天，需要回溯到2013至18年之間，「搏盡無悔」的精神讓全思思由懵懂少女蛻變成為香港代表的時間點。



【香港製造・香港大學】香港女子曲棍球成員全思思。（廖雁雄攝）

「不如先去Hall！我熟一點。」隨香港女子曲棍球隊成員全思思到港大，她一心想要帶我們感受Lee Hall文化，卻被拒諸門外，於是一行四人遊走港大。當我們着她帶路，到「富有港大特色」的地方取景，她竟有些迷路。

28歲，畢業於護理學系，她笑稱自己就讀港大期間，生活只有Lee Hall和曲棍球，這也是中六時選讀港大的原意，「Nursing就是剛好夠分又有點興趣，因為當初選擇港大，只是想住Hall和打Hockey。」

【香港製造・香港大學】回到港大，全思思另有一番體會。（廖雁雄攝）

尋常中學生到重燃曲棍球火

訪問間，全思思無法完全視我為陌生記者，畢竟6年中學同學，也算見證過其人生的一小部分。現以港隊成員身份對坐，她還是忍不住問：「以前中學，你一定不覺得我是做運動的人吧？」的確，比起運動健將，我會形容她為一直讀精英班的女生。

回憶中學生活時，她笑說自己做運動只限於體育課、陸運會，更沒有參與校隊和課外活動，最大部分時間就是與朋友吃下午茶、聊天、逛街：「中學，完全沒有特別，（我）和很多人一樣，我會形容為Ordinary（普通），沒有想法，就像白紙一樣。」

【香港製造・香港大學】說起中學時代「普通」的自己也忍不住笑了。（廖雁雄攝）

當時小學的5人曲棍球，讓自稱「怕死」、「怕波」的她一試就愛上，「覺得用棍去控球好好玩，好特別，一打就感覺好順，我喜歡用棍控球的感覺。」小學時之所以會參加曲棍球興趣班，全因全思思有個對自己有要求的媽媽：「多才多藝就可以入好一點的中學，小時候有學中國舞、古箏，曲棍球也是其中一項。」

可是，由於中學沒有曲棍球校隊，小學畢業後全思思就再沒有打球，也沒有再試新項目，自然而然地放下球棍。

直到中五那年，當時正執教港大校隊和李國賢堂女子曲棍球隊的小學教練聯絡她：「當時hall team在外面報聯賽但不夠人打，教練就叫我幫手打。」雖然只是幫忙湊人數，但回歸曲棍球的她，發現自己深深被Lee Hall女曲的團隊氣氛影響，「就算當時我只是一個中學生、局外人，未能融入卻感受到她們之間的bonding。」此刻，她對港大萌生了「住Hall」和「打Hockey」的幻想，成了高中時最明確的目標。

【香港製造・香港大學】為了曲棍球，全思思入讀港大。（廖雁雄攝）

【香港製造・香港大學】久違6年，大學的全思思重拾球棍。（廖雁雄攝）

如願入讀港大，入住李國賢堂，也順利加入女曲。由於大專盃沒有曲棍球賽事，所以女曲球員重心都放在舍堂賽事（Inter Hall）：「以前Sem 1是女曲的On Season（球季），現在想起真的很熱血。」全思思憶述，不論是新鮮人（Freshman）還是「細仙」、「大仙」*，年級不同但目標如一：Inter Hall『紅旗』（冠軍）。

*「仙」指Senior，即參加過迎新營、年資較長的舊生。

四年一夢 港大中最值得懷念的一件事

從港大本部大樓走下斜坡到達小巴站，只見身穿運動裝，手執球棍的女生和我們擦身而過，全思思目不轉睛，口中喃喃說道：「她們應是剛剛練完，從沙灣徑回來。」

這一幕勾起熱血往事，「我記得常規星期一（練）早波，6點會到沙灣徑，大家打完上堂，或者會到士美菲路街市食早餐；星期一、三晚上7至10（點）再練，練完會食team飯。」

【香港製造・香港大學】全思思熱愛用即影即有相機紀錄關於曲棍球的日常。（廖雁雄攝）

全思思說除了常規訓練，住Hall打Hockey就是有其他球隊沒有的好處：「只要你想練，一叫就一定有人應機，例如晚上在平台鋪草地墊做fitness、footwork drills、攞支棍下去傳球等，或者一起去跑步，跑去瑪麗（醫院）、禮賓府再返轉頭。」一邊翻看以前的群組紀錄，全思思也說得眉飛色舞，對於一班人一起努力的日子很是懷念。

走入她口中充滿回憶的沙灣徑運動場，雖然場上只有男生們踢足球，但當年熱血畫面仿佛重現她的眼前。趁拍攝空檔，聽她娓娓細說當年，她發現當年覺得最熱血的賽事，現在已經變得模糊，憶起的反而是曾經以為的小事。

【香港製造・香港大學】回到港大，環境依舊，但心情不同。（廖雁雄攝）

【香港製造・香港大學】對港大感受至深的是舍堂的日子。（廖雁雄攝）

「我們常說：『四年一夢』，就是最後一年，也是最有機會圓夢的一年。」她說。

2016年11月，比同屆晚一年畢業的全思思決定與隊友「齊上齊落」，打算在第四年全力爭奪「紅旗」後「收山」，最後一年也不會再住Hall。那時候的Lee Hall女曲在全思思該屆的「大仙」帶領下，訓練、加操甚至團隊活動一樣不少，「當時很搏盡，好想盡力凝聚球隊，在場上會覺得自己可以為其他人跑多幾步，互相鼓勵和包底。」

師妹在她們的感染下，寧為練球犧牲私人時間，全思思都看在眼內：「以前會想幫大仙圓夢，到後來大家被我們感染到要幫我們圓夢，最懷念那種大家會為同一個目標，或是想幫其他人達成目標的感動。」

最後Lee Hall在四強憾負，只能在季軍戰1：0擊敗何東摘銅。（受訪者提供）

無緣紅旗 感悟和收獲至深

雖然最後Lee Hall在四強憾負，只能在季軍戰1：0擊敗何東摘銅，未成功為Lee Hall爭奪紅旗。但全思思面對未達目標的Lee Hall女曲，有另一番體會：「我覺得當時的比賽結果已經不重要，因為打這麼多年，都是為了show the best of us（展現最好的自己），享受比賽。」當年輸球、失落紅旗的情緒，全思思笑說在今次訪問中總算可以重新整理一次。

勝負，依舊無從預計。反而回望過去，全思思在舍堂和曲棍球、這段香港大學為她帶來的時光中，真正經歷過何謂「搏盡」和「無悔」。

回到港大和沙灣徑，一樣是人來人往的校園，學生揮灑熱血的球場，環境仍舊，但身處其中的全思思想法已經不同。「以前咁上心，是很難過的，我以為自己處理到（情緒和反思），但現在再想，結果不會不重要，卻明白不到我們控制，如果一切都只focus在結果，日子會很難過。我們大概只需要確保做到自己的最好。」

即使未能圓夢，但依然圓滿。在她心中，港大等於舍堂等於曲棍球，或許她無緣收獲一張屬於Lee Hall的紅旗，但她得到的，是日後人生適用的態度。「港大常說搏盡無悔，自從（港大）畢業，不敢說每個決定都做得好，但至少我沒有後悔。」

【香港製造・香港大學】沙灣徑運動場。（廖雁雄攝）

【香港製造・香港大學】全思思的熱血搏盡回憶都在此。（廖雁雄攝）

從港大到人生 搏盡無悔

「四年一夢」過了，大學畢業後，全思思和大家一樣回歸現實。現實並不熱血，在成年人世界，更多的是「性價比」的考量——付出背後總要計算一番，不再不問緣由地「搏盡」。

護理系畢業後，於瑪麗醫院任職護士三年，從心胸肺外科到兒科深切治療部，輪班制下依然未有放棄曲棍球。「如果不是香港大學，我不會再打Hockey，更不會入到港隊，這些像是一本空白的書，它告訴我要自己去選擇、去發展和試。」

【香港製造・香港大學】踏出社會依然搏盡。（廖雁雄攝）

全思思笑說，她從港大得到了許多，讓她不再是當初的「尋常」中學生，或許這薄扶林的一角，賦予她面對、接受和為自己人生負責住的勇氣。回到今天，疫情下全思思再做了人生另一個決定：辭去護士一職，只為有更多時間和精力在接下來的亞運衝刺，要自己的曲棍球生涯繼續搏盡無悔。

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