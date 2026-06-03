城大與哈薩克國立科技大學合作　推行AI和數碼發展高管培訓課程

城市大學高層代表團繼續哈薩克斯坦行程，和哈薩克國立科技大學簽訂新的合作備忘錄，冀共同開發及推行人工智能和數碼發展相關的高階主管培訓課程。



特首李家超（右五）見證城大和本地其他院校及機構，與哈薩克斯坦多個機構簽署合作備忘錄。（城大提供）

城大代表團由校董會主席魏明德率領，今次特別配合由特首李家超率領的代表團訪問中亞行程，旨在發揮香港高等教育的獨特優勢，為香港與「一帶一路」沿線國家搭建創科與人才橋樑。

城大與哈薩克國立科技大學簽訂新的合作備忘錄，冀共同開發及推行AI和數碼發展相關的高階主管培訓課程。左起：Shalabayev先生、Begentayev校長、Rakhmet先生、城大校董會主席魏明德、城大副校長（人才及國際戰略）李文榮。（城大提供）

哈薩克斯坦近年銳意發展AI及數碼科技，城大則在AI及相關學科具領導地位及科研優勢，雙方是次合作建基於共同推動知識交流、專業發展及國際合作的目標，並將攜手培育具國際視野及創新能力的領導人才，支持數碼轉型及產業升級。

城大代表團與哈薩克斯坦人工智能及數碼發展部副部長Bakhtiyar Mukhametkaliyev（中）會面。

在合作備忘錄框架下，城大將與哈薩克國立科技大學共同探索開辦AI和數碼發展領域的高階主管培訓計劃、短期課程、研討會或講座。雙方將就AI、數碼轉型、高管培訓和創新生態系統相關的資訊深入交流，並探索與政府、產業及其他持份者合作的機會。

城大校董會主席魏明德（右）表示，城大一直積極推動國際合作，期望是次合作項目能為區域數碼轉型及創新發展注入新動力。（城大提供）

合作備忘錄在魏教授、哈薩克斯坦科學和高等教育部國際計劃中心董事會署理主席Abay Rakhmet及哈薩克國立科技大學校長Meiram Begentayev教授見證下，由城大副校長（人才及國際戰略）李文榮教授及哈薩克國立科技大學副校長Sapar Shalabayev簽署。

城大代表團與哈薩克斯坦科學和高等教育部副部長Kobenova Gulzat Izbasarovna（右三）會面。（城大提供）

在簽署儀式後，魏明德及Begentayev校長出席由香港貿易發展局舉辦的午餐會，與各界代表交流意見，進一步促進香港與哈薩克斯坦在創新科技及經貿領域的聯繫與合作。城大代表團亦把握機會，分別與哈薩克斯坦高等教育部副部長Kobenova Gulzat Izbasarovna，以及人工智能及數碼發展部副部長Bakhtiyar Mukhametkaliyev會面，他們就人工智能、數碼發展與高等教育之間的協同效應展開深入交流，並積極探討兩地未來在推動教育數碼化轉型及創新科研等方面的進一步策略發展。