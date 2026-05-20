城大發表「未來城市指數2025」　香港位居全球十大領先未來城市

城市大學周二（19日）發布「未來城市指數2025」(城大FCI指數)，當中香港躋身全球十大「領先未來城市」，並於「人才高地」、「連結樞紐」、「城市韌性」及「未來導向」四大範疇均穩居前列。



勞工及福利局局長孫玉菡表示，城大FCI指數為香港的未來發展提供全球視野和前瞻視角。(城大提供圖片)

城大FCI指數為全球首份以「城市層級」為基準評估未來競爭力的報告，由城大創新學院「全球人才流動數據中心」研究及發表，以全球100個城市、39項指標，於「人才集聚」、「科研產出」、「科技創新」、「未來導向」、「全球連結」與「城市韌性」六大面向，展開全面的數據分析。

報告顯示，全球十大「領先未來城市」為北京、波士頓、香港、倫敦、紐約、巴黎、三藩市、首爾、上海及新加坡。與此同時，全球僅五大城市，包括北京、香港、倫敦、紐約及巴黎，均於「人才高地」、「連結樞紐」、「城市韌性」及「未來導向」四大範疇之中位列十強，展現它們在全球人才競爭力中的核心地位。在這五個城市中，香港在引進、培育及集聚創新人才方面表現突出，於國際協作方面更位居全球主要灣區城市之首。

勞工及福利局局長孫玉菡出席發表儀式時表示，城大FCI指數為香港的未來發展提供全球視野和前瞻視角，對增強香港的城市競爭力、強化其作為連通內地與全球創新創業生態圈的戰略地位具有重要意義。

城大署理校長李振聲說，指數將進一步為大學提供堅實基礎，培育更多深科技人才及初創企業。(城大提供圖片)

城大校董會主席魏明德則說，指數旨在為政策制定者、研究人員、業界領袖及公共機構提供一套量化的基準工具，並為香港在「政產學研投」合作、培養和引進世界級人才方面，提供清晰的政策路線。

城大署理校長李振聲表示，指數是一項透過大數據去評估城巿長遠發展及能力的有效工具，將進一步為大學提供堅實基礎，培育更多深科技人才及初創企業。