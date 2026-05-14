城大副校長李文榮憑科研創新貢獻　獲選加拿大工程院外籍院士

香港城市大學（城大）副校長（人才及國際戰略）、兼機械工程學系生物醫學工程講座教授李文榮，憑藉其在微／納米技術、人工智能感測及智能運動數據分析領域的開創性貢獻，近日正式獲選為加拿大工程院（CAE）外籍院士。



跨學科研究的先驅 從實驗室走向市場

加拿大工程院在讚詞中特別表揚李文榮的卓越成就。他的研究核心在於「智能感測」與「數據分析」的深度融合。科研版圖橫跨多個尖端領域，包括納米材料感測器、可穿戴生物醫學裝置及人工智能驅動系統。

李的教學成果不止於學術論文，而是具備極高的轉化價值。其研究已廣泛應用於機械人技術、醫療健康、運動科技及可持續發展等範疇，產生了深遠的影響。目前，他已發表超過430篇學術論文，並持有逾25項國際專利。

李文榮（右）是唯一一位來自香港的學者，獲選為加拿大工程院（CAE）外籍院士。（城大提供圖片）

唯一香港學者獲選 彰顯城大國際地位

加拿大工程院成立於1987年，是該國最具聲望的國家級學術機構之一。其遴選過程極為嚴謹，每年選出不多於10位國際院士。今年當選的6位國際院士中，李是唯一一位來自香港的學者。

除了加拿大工程院外，李亦是美國國家人工智能科學院院士，以及電機電子工程師學會（IEEE）與美國機械工程師學會（ASME）等國際權威組織的會士，他曾擔任「IEEE」納米技術理事會主席，展現出其在全球工程學界的領導地位。

致力產學研轉化 培育未來領袖

除科研工作外，李同時致力於推動「產學研」結合。他積極響應香港特區政府的創新政策，最近與城大學生共同獲得「產學研 1+ 計劃」（RAISe+）資助，將具身智能（Embodied AI）感測器技術推向商品化。

李教授在感言中表示，這項殊榮是對其團隊多年跨學科努力的肯定。他強調，AI與感測技術的融合正為醫療與工程帶來新機遇，未來將繼續致力於國際協作，並為香港培育具備創新思維與國際視野的年輕一代。