城大與頂尖量子企業成立量子智能產業聯盟　部署首台量子計算真機

由城市大學發起的「量子智能產業聯盟」早前於香港Web3嘉年華2026上舉行啟動儀式，並與多家內地頂尖量子機構簽署合作備忘錄，涵蓋量子硬件、算法生態、通訊安全及產業應用等多個核心領域。城大校長梅彥昌表示，城大一直致力將學術洞見轉化為能夠落地的工程實踐，成為連接頂尖技術與現實場景的橋樑。



城大主導發起的「量子智能產業聯盟」舉行啟動儀式。(城大提供圖片)

「量子智能產業聯盟」由城大牽頭成立，首批合作夥伴包括本源量子、國富量子、順豐科技、中電信量子、國盾量子、上海量羲技術、深圳量旋科技、天工開物開源基金會及科大硅谷等多家機構，標誌聯盟正式從科研共識走向工程協同。

城大亦在儀式上宣布建設「先進算力中心」，國盾量子、本源量子和深圳量旋科技等均會在香港部署量子計算真機，此舉為本地學者和企業提供了一個真實算力平台，加速量子算法在金融風控、物流優化、密碼安全等場景中的驗證與迭代。

「AI國際先鋒大賽」亦正式啟動。大賽立足香港、面向全球，旨在為全球創新生態注入更多活力，掀起新一輪的創新浪潮。(城大提供圖片)

城大校長梅彥昌指出，量子計算並非僅是傳統計算的簡單加速，而是以全新的邏輯去破解以往無法逾越的複雜問題，例如極大規模的物流調度、新材料的分子模擬以及金融市場的深層概率計算。跨越算力維度將重構許多行業的底層邏輯，直接關乎未來社會的運轉效率與資訊安全。