城大三度蟬聯全球最國際化大學 廣攬頂尖人才「留學香港」

香港城市大學（城大）連續三年（2024、2025及2026年）榮膺泰晤士高等教育（THE）「全球最國際化大學」，印證城大在推動國際化教學、匯聚全球頂尖人才，以及建構多元學術環境方面的卓越成就及領先地位，彰顯大學積極響應香港特區政府打造「留學香港」品牌，展現香港作為國際高等教育樞紐的強大吸引力。



THE根據2026年世界大學排名數據，評選全球2,191所大學，其中217所院校達國際化評選指標，涵蓋42個國家或地區的大學。城大在「國際學生比例」、「國際教員比例」、「與國際學者共同發表學術文章」，以及「國際聲譽」等多項評審指標表現出色，連續三年位居「全球最國際化大學」榜首。

城大連續三年（2024、2025及2026年）榮膺泰晤士高等教育（THE）「全球最國際化大學」。

城大的學生背景及學術社群多元，擁有來自約100個國籍的學生，教研團隊則來自全球逾40個國家及地區。以獸醫學學士課程為例，今年的國際生比例創新高，分別來自德國、意大利、南非、約旦、馬來西亞、韓國、印尼及中國內地。

來自哈薩克的Assel Sarzhanova，被香港明快的生活節奏及全球商業樞紐地位吸引。她自去年開始在城大攻讀旗艦課程之一的工商管理學士（環球商業）課程。她說：「在城大，我結識到來自不同國家的朋友，深入了解各種文化與國家的背景，這種全球化視野，讓我們能夠融合世界各地的想法，獲益良多。」她認為香港在其專業領域提供大量機會，希望畢業後留港發展，並投身跨國企業，成為連接中亞與亞洲的橋樑。

來自哈薩克的Assel Sarzhanova（前排中）及來自南非的Daniel Bruwer（前排右）。

同樣修讀環球商業課程的南非學生Daniel Bruwer，亦被城大多元而國際化的氛圍吸引。他形容在城大感受到與南非截然不同的學術氛圍：「城大着重培育學生放眼未來、拓展國際視野，這不僅開拓了我的眼界，也讓我深刻體會其高度國際化的學府魅力。」他強調城大提供充足資源與機會，對學習及未來發展裨益良多，並積極計劃畢業後留港探索更多發展機遇。

來自保加利亞的Ivelina Karaatanasova，目前就讀城大文學士（創意媒體）課程。她指城大的多元國籍與文化背景，為她帶來豐富的探索機會，從不後悔選擇在香港留學。她說：「這裡機遇處處，讓我覺得一切皆有可能。只要懂得把握機會，就能在香港擁有非凡成就。」她特別喜歡香港這座城市，並計劃畢業後繼續留港發展。

來自保加利亞的Ivelina Karaatanasova（右）。

除了培育國際化人才，城大亦透過「傑出客座教授計劃」、「校長嘉許學者計劃」及「全球研究助理教授計劃」等，廣邀國際學者加入教研團隊。

法律學院Siju Animashaun教授來自尼日利亞，正是透過「全球研究助理教授計劃」加入城大。他說：「香港作為國際金融中心，為不同體系之間提供了極具價值的接軌平台，對我的職涯發展大有裨益。城大的教學氛圍充滿活力，兼收並蓄；教職員之間的團隊精神，與學生展現的才智與好奇心相得益彰。」他表示，能為一個以多元觀點推動現實世界解決方案的社群作出貢獻，深感榮幸。

泰晤士高等教育全球事務首席總監Phil Baty先生祝賀城大榮膺2026年「全球最國際化大學」，在一眾世界領先大學中獨佔鰲頭，別具意義，成就非凡。他說：「世界一流的大學總是國際化的，吸引來自世界各地的人才跨越國界，交流思想、分享知識，並致力解決全球最迫切的共同挑戰。」

作為推動高等教育國際化的先鋒，城大積極助力香港發展成為國際高等教育樞紐，推廣「留學香港」品牌。透過與全球超過400所學府組成的國際合作網絡，城大學生擁有廣泛的海外交流機會。

其中，城大與美國哥倫比亞大學及法國巴黎薩克雷大學（中央理工-高等電力學院）攜手，提供雙聯學士學位課程。此外，城大亦與劍橋大學多個學院簽訂合作備忘錄，並在 2025/26學年成為劍橋大學露西．卡文迪許學院「未來全球領袖計劃」的首間國際夥伴院校。近年，城大拓展足跡至哈薩克、土耳其、科威特及阿塞拜疆等「一帶一路」沿線國家，進一步豐富「留學香港」的內涵與多樣性。

作為一所年輕、充滿活力的創新學府，城大近年在國際間聲譽日隆，在多項世界排名中表現出色，包括在2026年THE世界大學排名中位列第73位；在THE跨學科科學排名2026中榮登全港榜首，位列全球第11位及亞洲第三名。

城大將繼續引領高等教育創新與國際化，並致力培育更多具備全球視野的未來領袖，持續為「留學香港」品牌注入國際影響力。

（資料及相片由客戶提供）