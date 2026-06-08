浸大辦癌細胞資優工作坊　中學生走進實驗室參與癌細胞研究工作

撰文：謝顯文
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癌症研究向來被視為艱深的生物醫學範疇，浸會大學生物系早前透過服務學習模式，讓中學生有機會走進大學實驗室，親身參與癌細胞研究工作，從實踐中認識癌症形成、癌細胞特性及藥物治療原理，從中培養科學思維。

香港浸會大學生物系舉辦「癌細胞資優工作坊」。(浸大提供圖片)

浸大生物系早前舉辦「癌細胞資優工作坊」，由高級講師余英傑率領團隊，邀請中華基金中學及佛教葉紀南紀念中學學生參與。活動結合大學生服務學習與科研體驗，安排修讀細胞生物學課程的本科生與中學生共同進行實驗及學習，藉此促進知識交流，提升學生對生命科學的興趣。

工作坊以「從課室走進大學實驗室」為主題，內容涵蓋癌細胞生長、癌細胞遷移及組織學研究三大範疇。參加學生在浸大團隊指導下，利用數碼顯微鏡觀察癌細胞形態及生長情況，了解癌細胞異常增生的特徵，並認識癌細胞如何擴散至其他組織，以及藥物抑制癌細胞生長和轉移的機制。

參加學生在浸大團隊指導下，利用數碼顯微鏡觀察癌細胞形態及生長情況。(浸大提供圖片)

理論課程方面，浸大生物系學生以深入淺出的方式介紹癌症形成過程，解釋基因突變如何逐步演變成惡性腫瘤，並講解不同抗癌藥物的作用原理，協助中學生建立對癌症及生物醫學研究的基礎認識。在實驗環節中，學生更有機會親手進行細胞存活率測試及細胞遷移能力分析，觀察不同藥物對癌細胞的影響，並學習記錄及分析實驗數據。

余英傑表示，希望透過服務學習模式，讓大學生將專業知識回饋社會，同時為中學生提供接觸前沿科學研究的機會，激發他們對生物學及生物醫學的興趣，為本港未來科研發展培育人才。

有參與學生表示，活動讓他們從以往對癌症的模糊印象，轉變為能從細胞層面理解疾病的本質，對科學研究產生了更深的興趣。(浸大提供圖片)

有參與教學的浸大生物系學生表示，工作坊讓他有機會將課堂所學轉化為實際教學經驗，深化知識之餘亦提升溝通能力。參與活動的中學生則認為，過往對癌症只有模糊概念，經過實驗及講解後，能從細胞層面理解疾病本質，對科研工作產生更濃厚興趣。

浸大表示，是次跨校學習活動展示服務學習與實驗室體驗結合的教學潛力，不但促進大學與中學之間的交流合作，也有助推動本地科學教育發展。校方期望未來持續舉辦同類活動，讓更多青年接觸生物醫學研究，培育新一代科研人才，進一步加強科學教育與社會之間的連繫。

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