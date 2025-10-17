浸大讀寫障礙學生創立烘焙社企　冀啟發同路人開創積極人生

有特殊學習需要的孩子在傳統學習上面對挑戰，但往往在藝術、創意或手作方面擁有獨特的天賦。香港浸會大學工商管理學士二年級學生周欣璇憑藉對烘焙的熱愛與天分，成立社企「Small Potato BIG Dream」，以烘焙作為橋樑，幫助有學習障礙的兒童及成人培養「軟實力」，包括溝通、合作與自信，以幫助他們將來投入職場，發展事業。



周欣璇憑藉對烘焙的熱愛與天分，成立社企「Small Potato BIG Dream」。(浸大提供圖片)

周欣璇自小就讀傳統名校，中學時被確診患有讀寫障礙。雖然學業成績並不突出，但從烘焙世界找到自我價值。周欣璇表示，她受熱愛烘焙的母親熱影響，在耳濡目染下培養出過人的手藝，曾在中學時獨自製作了300個月餅送給親友與同學。

爭取代表香港出戰2026年上海「世界技能大賽」

進入高中後，周欣璇修讀應用學習科目「西式食品製作」，正式接觸專業烘焙技巧。中五時，她更挑戰「世界技能大賽香港代表選拔賽」烘焙比賽，並成功入圍，惟因翌年需應考中學文憑試而放棄晉級。但她沒有因此氣餒，今年六月捲土重來再次參加比賽並成為三名得獎者之一，將與其他選手角逐唯一代表香港出戰2026年上海「世界技能大賽」的資格。

周欣璇挑戰「世界技能大賽香港代表選拔賽」烘焙比賽，並成功入圍。(浸大提供圖片)

創業大賽奪冠 讓夢想踏上實踐之路

除了在烘焙比賽上展現實力，周欣璇在浸會大學工商管理學院的創業大賽「院長盃（BIG）10.0」中，以社企計劃書「Small Potato BIG Dream」勇奪冠軍。「Small Potato BIG Dream」由周欣璇和一名友人在今年5月正式成立，計劃透過營運咖啡店的模式，教導具備高能力的過度活躍、自閉和有學習障礙的兒童和成人烘焙、烹飪、創業和其他軟技能。周欣璇指出，不少有特殊學習需要兒童擁有優異的天賦，但待人接物的技巧往往需要更多的指導和培訓，令他們更全面地成長，亦有利將來事業發展。

每年10月都是讀寫障礙關注月，周欣璇期望通過自己的故事和夢想，鼓勵有學習障礙的人士開創積極人生。