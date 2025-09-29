浸大跨學科創新團隊獲教資會傑出教學獎　跨學科課程培養多元知識

大學教育資助委員會（教資會）今日（29日）公布2025年度傑出教學獎得獎者，浸大「跨學科創新」團隊獲得「協作團隊組別獎項」、「新晉教學人員組別」由理大眼科視光學院助理教授梁子榮獲得、「一般教學人員組別」則由康復治療科學系副系主任及副教授魏佩菁，其中魏教授是首位兩度獲得教資會傑出教學獎的得獎者。



浸大跨學科課程之中，最具代表性的是「自訂主修課程（Individualized Major）」，學生可以自行規劃學習路徑，並在學習過程期間嘗試實踐所學解難。浸大現時設有7個不同領域的跨學科第二主修課程，包括於本學年新增的「數位未來與人文學科文理學士課程」。



「跨學科創新」裝備學生不同能力 應付未來挑戰

「協作團隊組別」由浸大協理副校長及計算機科學系教授張國威教授（圖）帶領的團隊獲得獎項，成員包括跨學科本科課程部總監及首席講師何詠茵、視覺藝術院副教授伍韶勁、健康及人類發展學部教授黃雅君和新聞系助理教授張引。（溫卓芝攝）

「跨學科創新」團隊由浸大協理副校長及計算機科學系教授張國威教授帶領，他指過去的學士學位課程都讓學生專注於個別學科，但近年社會有所變化，期望人才具有更多元的知識及技能，而浸大提供的跨學科學位容許學生從選修不同範疇的科目，從而獲得所需的跨學科知識及技能。

浸大的「自訂主修課程」屬香港首創，學生可以根據興趣及發展需求自行設計主修及課程選擇，在學4年期間更會由具有不同學術背景的教職員或行業專業作一對一指導，支持學生完成學術研究或社會影響項目（Social Impact Project）。

跨學科課程內容結合了聯合國的17個可持續發展目標（SDGs），設有多達9個學分的跨學科核心課程「全球挑戰（Global Challenges）」，由多達20位教職員任教。學生需要運用跨學科知識，以創新的方法解決全球議題。

「跨學科創新」團隊其他成員包括跨學科本科課程部總監及首席講師何詠茵、視覺藝術院副教授伍韶勁、健康及人類發展學部教授黃雅君和新聞系助理教授張引。

理大視光學生結合教大學生教學知識 助SEN學生驗眼

「新晉教學人員組別」獎項由理大眼科視光學院助理教授梁子榮獲得。（溫卓芝攝）

梁子榮教授是「新晉教學人員組別」得獎者，他接受訪問時提到，意識到視光師有需要辨識到病人的需要，特別是有特殊教育需要的學生（SEN），而教大的學生具備相關知識，透過與與教大合作，一起進入社區幫助SEN學生進行驗眼服務，將有助找出更多服務和幫助SEN學生的方法。他舉例，合作使視光學生學到如何使SEN學生在驗眼時安定下來，完成檢驗。

另外，他舉辦活動讓學生製作視覺訓練工具，培養學生的創造力。未來，他希望能夠透過設計AI輔助教學，讓學生能夠在練習驗眼程序時，即時收到反饋，成為學習的好工具。

理大物理治療引入模擬醫學臨床教育

「一般教學人員組別」獎項由理大康復治療科學系副系主任及副教授魏佩菁獲得。（溫卓芝攝）

「一般教學人員組別」得獎者是魏佩菁教授，她的得獎成果之一是將科技融入教學及將學習環境提血至模擬醫學臨床教育標準化教學框架，將科技融入教學，設計出手機程式和改變課程的模式，運用護理學學生的方法，增設病人實習考試，讓學生能夠在上課時透過機械人和真人模仿病人，讓學生能夠和模擬病人溝通，了解到病房和病人的情況，令學生在實習時更得心應手。

她並設計了跨文化課程，增進學生與全球學者、醫護的溝通，培養學生的外語能力。未來正式執業時，即時遇到來自不同地方的病人，仍然能夠準確地跟病人溝通，了解病人需求。